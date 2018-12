700 Sterne und einer dazu

Vor drei Tagen, am letzten Donnerstag im November, in St. Gallen: Stadtpräsident Thomas Scheitlin legt auf dem Vadianplatz den Schalter um und lässt die Ostschweizer Metropole in vorweihnachtlichem Glanz erstrahlen.

Azündete nennen die Einheimischen einen Vorgang, der vor acht Jahren Premiere feierte, der Stadt damals schon Prädikate wie «Sternenstadt» und «schönste Adventsbeleuchtung der Schweiz» eintrug und längst zu einer unverzichtbaren Tradition geworden ist.