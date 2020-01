Wilde Natur, spektakuläre Architektur

In den Weiten des Hohen Nordens verlieren sich die Touristen; Overtourism gibts höchstens am Nordkap, in Stockholms Altstadt oder beim diensthabenden Weihnachtsmann in Rovaniemi.

Für die auf Skandinavien spezialisierten Schweizer Reiseveranstalter ist jetzt schon Buchungshochsaison. Hotelzimmer, Blockhäuser und Schiffskabinen müssen rechtzeitig reserviert werden. Die Kapazitäten haben Grenzen, die Sommersaison, vor allem in Lappland, ist kurz. Die SonntagsZeitung zeigt Trends und neueAngebote für den Skandinavien-Sommer 2020.