Wenn Delfine beim Fischen helfen

Vielleicht, so sagen sie zumindest, könne aber der Ökotourismus einen positiven Einfluss haben. Nämlich dann, wenn durch das wachsende Interesse die Bevölkerung am Fluss merken würde, dass diese Tiere wertvoll sind und man sie schützen muss, und die Fischer ermuntert würden, ihre traditionelle Fischmethode beizubehalten.

Tourismus als Chance

Dies ist auch das Ziel von «Living Irrawaddy Dolphin Project», einem neuen Social- Business, das seit September 2018 Delfin-Beobachtungstouren anbietet. Während ein bis drei Tagen fährt man mit dem gemütlichen, geräumigen Boot über den Irawadi-Fluss, steigt jeweils in ein kleines Fischerboot um und erlebt hautnah, wie Delfine und Menschen zusammenarbeiten. Dabei lehrt uns unser Guide Chit Htoo Wai viel Wissenswertes über den Irawadi-Delfin.

Zwar gebe es bereits andere Anbieter von Delfin-Touren, doch gehe es bei deren Tagesausflügen lediglich ums Delfinsichten. Eine solche Art von Tourismus kann, gerade was Tierbeobachtungen angeht, auch negative Konsequenzen haben. Etwa, wenn die Boote zu nahe an die Delfine fahren, ihnen aufdringlich folgen. «Doch wir achten darauf, dass wir die Tiere nicht stören. Deshalb geht es bei unseren Touren auch nicht nur um Delfine, sondern um das Kennenlernen des alltäglichen Lebens hier», sagt Chit Htoo Wai.

Htun Wai möchte nicht, dass seine Kinder dereinst sein Handwerk erlernen. Foto: Eva Hirschi

Bei einem Rundgang in einem der Fischerdörfer erhalten wir einen solchen Einblick, spazieren an Ochsen und frei herumlaufenden Hühnern vorbei, schauen beim Flechten von Bambushüten zu, besuchen das buddhistische Kloster und werden vom Mönch spontan zu Kaffee und Biskuits eingeladen. Übernachten werden wir auf einem Sandstrand am gegenüberliegenden Ufer, wo drei Tipi-ähnliche Zelte bereitstehen, mit richtigen Betten ausgestattet.

Zum Abendessen gibt es dann natürlich Fisch. Frisch gefischt und von den Dorfbewohnerinnen in einer Pfanne mit etwas Knoblauch und Öl angebraten, schmeckt er am besten. Verglichen mit früher falle der Fang heute allerdings viel kleiner aus, sagt Htun Wai. Auch er ist ein kooperativer Fischer. Bereits mit 13 Jahren begleitete er seinen Vater, mit 16 Jahren ging er zum ersten Mal allein fischen. «Die Arbeit ist härter geworden in den letzten Jahren, die Beziehung zu den Delfinen ist weniger stark. Aber wenn ich mit den Delfinen kommuniziere, bin ich sehr glücklich. Am besten gefällt mir der Moment, wenn der Delfin mit seiner Flosse auf das Wasser schlägt und mir sein Signal gibt», sagt der 37-Jährige stolz.

Ob er seiner siebenjährigen Tochter und seinem vierjährigen Sohn später auch einmal das kooperative Fischen beibringen und so die Tradition aufrechterhalten möchte? «Nein», lautet seine überraschende Antwort. «Ich hoffe, sie können eine gute Ausbildung geniessen und eine gute Arbeit in der Stadt finden», sagt er. Auch solle man als Buddhist eigentlich gar keine Tiere töten, fügt er nachdenklich hinzu. «Nein, ich will nicht, dass meine Kinder Fischer werden. Ich möchte, dass sie ein besseres Leben haben.»

Dass wir Zeugen dieser schwindenden Tradition werden durften, berührt uns umso mehr.