Kleines Schiff, grosse Pläne

Federn lassen für Veganer

Transocean will eine neue Klientel auf die Vasco da Gama holen: Diesen Sommer fanden erstmals Eventkreuzfahrten statt. Während einer Tour durch die Ostsee wurden ausschliesslich vegane Gerichte aufgetischt. Ein Novum in einer Industrie, die bislang eher für kulinarische Zügellosigkeit stand. Selbst die Federn an den Showkostümen wurden entfernt, Pferdeausritte von der Ausflugsliste gestrichen. Auf der Reise «Stars of the Sea» ging es um kulturelle Genüsse. Mit an Bord: die Sängerin Annett Louisan und ihre Kollegen Nico Santos und Matthias Reim.

Ganz so hochkarätig geht es in der Show Lounge Hollywood’s normalerweise nicht zu. Jeden Tag verkündet Cruise Director Marco via Bordlautsprecher das Programm. Tischleuchten, grüne Samtsofas und eine Wendeltreppe verströmen Art-déco-Flair, eine Reminiszenz an die goldenen Jahre der kalifornischen Traumfabrik.

Am besten lässt man den Tag in einer Bar ausklingen – etwa in der Aussichtslounge The Dome auf Deck 12, von wo aus das Meer zu Füssen liegt. Und bei Gin Tonic und Livemusik kommt die Frage auf: Wer braucht eigentlich eine Achterbahn an Bord?

Die Reise wurde unterstützt von Transocean-Kreuzfahrten.