Hanoi hat seinen Foto-Hotspot geschlossen

So nah konnte man dem Zug in der «Train Street» in Hanoi bis anhin kommen. Video: Free Two Roam

Nachdem das wachsende Touristen-Aufkommen zuletzt mehrmals fast zu Unfällen geführt hat, haben sich die vietnamesischen Behörden entschieden, die Sicherheit zu erhöhen. Deshalb wurde der Zugang zu den Gleisen des berühmten Eisenbahnkorridors im Zentrum der vietnamesischen Grossstadt kurzerhand gesperrt.

Der Unmut über die neuen Regeln ist gross – sowohl bei den Inhabern der kleinen Verpflegungsbetriebe, als auch bei den Touristen. Die Anwohner hatten in den vergangenen Jahren versucht, den Touristenansturm zu nutzen und errichteten Bars, Cafés und kleine Restaurants entlang den Eisenbahnschienen. Nun sind viele Existenzen bedroht. «Es gab hier noch nie einen bedauerlichen Unfall», äusserte sich beispielsweise Le Tuan Anh, der ein Café an den Gleisen betreibt, gegenüber dem «Guardian». «Im Vergleich zur Verkehrsdichte an anderen Stellen in der Stadt ist es hier viel sicherer», sagte er in Bezug auf Hanois chaotische, motorradgeplagte Strassen.

Just read Hanoi’s train street is closing due to selfie-related near misses. This pic is from my visit this month. It got busy at times but there were some genuinely great family-run restaurants there. And now they’ve lost their custom thanks to a handful of selfish selfie-takers pic.twitter.com/CjveaiukYX

— Tamara Hinson (@TamaraHinson) 10. Oktober 2019