Der Weisse Hai lässt die Kassen klingeln

Setzt man heute von Martha’s Vineyard ans Festland über, gelangt man dorthin, wo sich der Weisse Hai derzeit vermehrt wie nirgendwo sonst auf der Welt; ans Cape Cod. Die hakenförmige Halbinsel im Bundesstaat Massachusetts lockt mit Sandstränden, malerischen Fischerorten, einer von Meeresfrüchten dominierten Küche und mittlerweile eben auch mit der reellen Chance, einen Blick auf die berüchtigtste aller Haifischarten zu erhaschen.

Photo by our spotter pilot Wayne Davis of a white shark off Nauset Beach on Thursday. pic.twitter.com/k0pU2lV8FX — Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) 17. August 2019

Schlagzeilen wie «Strand nach Hai-Sichtung weiterhin gesperrt» oder «Hai bei Robbenjagd beobachtet» sind in den regionalen Medien seit einiger Zeit regelmässig zu finden. Seit der atlantische Weisse Hai in den Gewässern von Massachusetts 2005 unter Schutz gestellt wurde – bis dahin durfte er gejagt werden –, hat sich der Bestand massiv erholt.

Begünstigt wurde die Rückkehr der Haie aber vor allem durch die stark gewachsene Seehundpopulation in der Region – die Robben sind die Nummer 1 auf dem Speiseplan des Meeresräubers. Bereits 1972 unter Schutz gestellt, haben sich die Seehunde in den Küstengebieten des Kaps in den letzten Jahren im Rekordtempo vermehrt. Und wo es Beute hat, hat es auch Jäger.

Begehrtes Haifutter: Der Seehund. Foto: Unsplash

Während der Weisse Hai im Kultfilm von 1975 Protagonisten und Zuschauer in Angst und Schrecken versetzt, begegnen die Bewohner des Küstengebiets dem bis zu sechs Meter langen Tier heute zwar mit Respekt, aber auch mit Neugier. Berichte von Fischern und Bootsausflüglern über Begegnungen mit dem imposanten Raubtier machen zuhauf die Runde. Was früher hätte als Seemannsgarn abgetan werden können, wird heute in Form von Handyaufnahmen nicht nur belegt, sondern auch im Internet verbreitet.

Incredible image of a white shark swimming by a surfer off Nauset Beach this morning. This is a good reminder that white shark activity is still at it's peak off the coast of Cape Cod through October.Photo credit: Joe Mault / Orleans Camera pic.twitter.com/n7Ilo9UL3g — Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) 20. September 2019

Während sich Surf-Shop-Betreiber am Cape Cod verständlicherweise über rückläufige Verkaufszahlen beklagen, haben die lokalen Behörden das touristische Potenzial des neuen Gastes sofort erkannt. Die Rede ist mittlerweile sogar von «Shark-onomics», also einem regelrechten Hai-Tourismus, der den regionalen Wirtschaftsmotor ölt.