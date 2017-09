Zusammen wachsen

Die Esel sind grösser und dunkler als in Griechenland oder der Türkei. Sie kamen einst im Schlepptau nordafrikanischer Eroberer als Lastenträger ins Land. Und so stellt sich ein Grautier vor das Auto, während ein anderes seine flaumbedeckten Lippen durch das Fenster des Wagens schiebt. Die Händler in Dipkarpaz, dem nächstgelegenen Dorf, machen gemeinsame Sache mit den Wegelagerern – und ein gutes Geschäft mit Rüebli.

Gross und dunkel: Esel auf der Karpaz-Halbinsel. Foto: Alamy Stock Photo

An die 4000 verwilderte Esel leben im äussersten Nordosten von Zypern, an der Spitze der Karpaz-Halbinsel. Ein Zaun hält sie davon ab, gen Süden zu wandern. Eine Attraktion sind sie längst, allerdings nur eine zusätzliche. Unterhalb des Klosters, das nach dem Apostel Andreas benannt ist und an einer Steilküste liegt, fliesst Quellwasser aus einer einbetonierten Felswand etwas müde ins Meer. Es soll bei Augenleiden helfen. Der Priester von Dipkarpaz, Zacharias Georgio, hat zudem Olivenöl gesegnet und am Eingang der Kirche aufgestellt. Die Gläubigen tupfen es mit Watte auf und nehmen das Allheilmittel im Plastiksack mit zu den Kranken nach Hause. Das Geld, das sie hier lassen, legen sie auf den Opferstock. Sicherheitshalber. Aus der Kiste, so munkelt man, bediene sich das türkische Militär.

So ist das hier, im Norden Zyperns. Vieles, was auf den ersten Blick malerisch erscheint, ist bei näherem Hinsehen verheddert. Auch um die Esel war ein Streit entbrannt. Die Parkverwaltung im Norden verlangte Eintritt ins Schutzgebiet. Die Pilger aus dem Süden fühlten sich gegängelt. Sie kommen ja nicht der Esel wegen. Mittlerweile ist der Zugang frei. Aber die Emotionen kochen immer noch schnell hoch.

Nordzypern wird nur von der Türkei anerkannt

Seit 1974 hält die Türkei den Norden Zyperns besetzt. Um die Gründe zu verstehen, hilft ein Blick zurück. Griechenland war 1967 zur Militärdiktatur geworden. Im Zuge der Träume von einer Eingliederung mehrheitlich von Griechen bewohnter Gebiete in den griechischen Staat initiierte die griechische Junta einen Putsch gegen den zypriotischen Präsidenten Makarios III. Als Folge davon kam es zur Invasion türkischer Truppen in den Nordteil der Insel und zur Teilung Zyperns. Bis heute wird die Türkische Republik Nordzypern nur von der Türkei anerkannt. Der Süden, die Republik Zypern, ist seit 2004 Mitglied der EU. Die Trennlinie wird von der UNO bewacht, ist jedoch an mittlerweile sieben Übergängen passierbar. Wer sie vom Süden her überquert, landet in einer Parallel-Türkei.

Pilger aus dem griechischen Süden füllen die Busse zum Kloster Apostolos Andreas. Zum einen, weil dieses frisch renoviert wurde und es Zacharias Georgio erst seit diesem Jahr gestattet ist, einmal pro Monat Gottesdienst zu feiern. Zum anderen, weil viele Menschen aus dem Süden erst jetzt, Jahre nach der Öffnung des ersten Übergangs 2003, ihre Angst so weit abgelegt haben, dass sie überhaupt bereit sind, in den Norden zu reisen.

«Dillirga» – Lied der Aktivisten handelt von der Liebe

In der geteilten Hauptstadt Zyperns ist das Aufeinanderzugehen an einem Ort besonders sichtbar: in der Ledrastrasse. Seit 2008 gibt es hier einen Übergang, den man nur zu Fuss passieren kann. Obwohl mitten in der Altstadt von Nikosia, war die Gegend lange Zeit ausgestorben. Passiert man nun gegen 19 Uhr vom Süden her die Demarkationslinie, landet man in einem Pulk Menschen, die um bunt behäkelte Olivenbäumchen Syrtos tanzen. Seit dem 18. Mai versammeln sich in der Puffer­zone, die Aktivisten von Unite Cyprus Now: Junge wie Alte, griechische wie türkische Zyprioten. Anrührend zu sehen, wie Cemal Varel ein Lied auf Türkisch singt, das Mihalagis Dilyaris auch aus seiner Kindheit kennt – nur eben auf Griechisch. Beide gehören zur angestammten Bevölkerung, beide mussten die Heimat verlassen und sich ein neues Zuhause suchen. «Dillirga» heisst das Lied. Es handelt, natürlich, von der Liebe.

Der Weg aber scheint noch weit. Das merkt auch der Tourist, der versucht, beide Teile der Insel ohne Reiseunternehmen zu erkunden. Mietautos bekommt man entweder für den Norden oder für den Süden. Den Übergang in Nikosia muss man ohnehin erst einmal finden. Ausgeschildert ist er nicht und auch auf der touristischen Karte nicht verzeichnet, die man im Süden bekommt. Auf keinen Fall will die Republik Zypern den Eindruck erwecken, dass sie die Machtverhältnisse im Norden anerkennt. Die türkische Seite hat in ihren Touristenkarten zwar die Checkpoints aufgeführt, dafür gibt es kein Symbol für Kirchen. Gut zu finden sind indes Marinas, Golfanlagen – und die Esel von Karpaz.

