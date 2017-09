Zurück zu den Wurzeln

Derzeit macht Azman Othman auf Penang das, was er einst in der Schweiz tat: Der gelernte Koch schmeisst ein Restaurant. Er schaut in der Küche zum Rechten, begrüsst die Gäste und schult die Crew. «Ich bin sehr in unserer neu eröffneten Gastronomie engagiert», meldet der 44-Jährige von der Insel, dicht vor der malaysischen Westküste. Der Berner und seine Frau Vanessa, aufgewachsen in Düdingen FR, brachten das Areca Hotel in George Town an den Start. Nach Neujahr kamen die ersten Gäste, mittlerweile sind 40 Zimmer und Suiten fertig, eine letzte Tranche folgt demnächst. Das komfortable, aber nicht luxuriöse Hotel ist ein Bijou: Die Zimmer verteilen sich auf zwölf für diese Weltregion typische Stadthäuser. Im Parterre befand sich ein Laden; der Krämer bewohnte das Obergeschoss. Die historischen Hotelgebäude an der Khoo Sian Ewe Road haben einen zweiten Stock erhalten und werden durch eine Galerie verbunden.

Azman Othman. Foto: Urs Jaudas

Besitzer des nach einer Palmenart benannten Hotels im sogenannten Heritage-Stil ist eine chinesische Familie aus der Hauptstadt Kuala Lumpur. Azman und Vanessa lernten die Unternehmer bei Malaysia-Ferien kennen. Der Koch und die Hotelfachfrau brachen die Zelte in der Schweiz ab, arbeiteten erst in einem Inselresort vor der malaysischen Ostküste und wurden dann mit dem Aufbau des Areca betraut. «Ich denke», sagt Azman, «wir haben uns den Traum vom eigenen Hotel erfüllt. Mit bald 48 Zimmern ist es zwar etwas gross, und natürlich gehört der Betrieb nicht uns – wir können aber mitentscheiden.»

George Town, dessen Altstadt zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, ist das Herz Penangs. Zum berühmten Strand von Batu Ferringhi sind es vom Areca aus nur zwanzig Taximinuten, die Stadt ist ein Shoppingparadies und Schmelztiegel – aber sichtlich geprägt von der ethnischen Minderheit der Chinesen, die für Malaysias Wohlstand verantwortlich sind. Azmans Mutter ist Chinesin, der Vater Malaie. Mit ihm kam der heutige Hotelier Anfang der 80er-Jahre nach Münchenbuchsee. Längst spricht Azman viel besser Berndeutsch als Bahasa Malaysia; im Hotel ist Englisch Arbeitssprache. «Ich profitiere von Schweizer Tugenden wie Gründlichkeit und Organisationstalent», sagt Azman, «aber ich habe in Malaysia auch meine Wurzeln wiederentdeckt und freue mich, die Verwandtschaft in der Nähe zu wissen.» Auch der Vater ist in die alte Heimat zurückgekehrt; er arbeitet als Privatkoch des Sultans von Johor Bahru im südlichsten Gliedstaat des Landes.

Vanessa und Azman sind Eltern von zwei kleinen Kindern, für die sie in Georgetown einen nach Rudolf-Steiner-Prinzip geführten Kindergarten gefunden haben.

So kann sich das Paar dem Aufbau des Areca Hotels widmen. «Die Nachfrage ist grösser, als wir ahnten», sagt Azman, «unser Konzept mit den Attributen familiär, gut geführt und qualitätsbewusst kommt prima an.» Man hofft, in Hotel und Restaurant auch vermehrt Schweizer zu begrüssen. Freilich ist Malaysia für Eidgenossen kein Topziel, 2016 reisten nur gerade 27 000 Touristen mit rotem Pass ein – kein Vergleich zur Anziehungskraft des Nachbarlandes Thailand. Das geringe Interesse liegt nicht nur an fehlenden Nonstop-Flügen Zürich – Kuala Lumpur, sondern auch am unterentwickelten Geschäftssinn vieler Malaysier sowie dem etwas angeschlagenen Ruf des Landes, wo die ethnische Mehrheit der Malaien die Islamisierung fördert. «Bei uns auf Penang ist davon wenig zu spüren», versichert Azman Othman. «Georgetown ist eine sehr liberale, lebendige Stadt.»

