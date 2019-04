Grosses Kino an der Ostsee

Scharrer, der Thymian und Basilikum im eigenen Garten pflückt, meidet die krampfhafte Fokussierung auf regionale Produkte: «Qualität ist wichtiger», sagt er, «ich hätte etwa gerne mehr Fisch aus der Ostsee. Weil dieser nicht zu kriegen ist, kommt häufig isländischer Fisch auf den Teller.»

Die 55 Suiten und Zimmer verteilen sich auf zehn Gebäude, abgesehen vom Schloss alle in norddeutscher Backstein-Architektur. Schmuckstücke sind die gräfliche Suite im Schloss mit Cheminée und Privatsauna, das Zimmer im Backhaus, das um den früheren Backofen herum gebaut wurde, oder das verschwiegene Cottage am Strand. In Planung: drei zusätzliche Chalets für grössere Familien und eine vier Kilometer lange Joggingstrecke. Ein Outdoor-Solebad ist bereits eingeweiht.

Erst unter Linden schlendern, dann die Klippe erklimmen

Man neigt dazu, sich vom beflissenen Personal per Golfwagen über Kopfsteinpflaster und Natursträsschen des riesigen Areals kutschieren zu lassen, vorbei an Kunstwerken und Strandkörben unter alten Eichen. Inspirierender ist aber ein Spaziergang durch die malerische Lindenallee zum drei Kilometer langen Ostseestrand. Wer nach Westen abbiegt, landet auf den Klippen der Hohwachter Bucht und in einem geheimnisvollen Begräbniswald, in dem Urnen ruhen und Buchen für 99 Jahre neue Besitzer gefunden haben («Von Oma Inge an Björn zum Abi»).

Nach Osten führt der Weg entlang der Dünen zum Weissenhäuser Strand, einer populären Badedestination mit gesichtslosen Appartementhäusern. Kindergebrüll und der Duft von Currywurst treiben die Flaneure zurück ins Refugium. Das Weissenhaus Grand Village spielte übrigens Kulisse im Kino: Til Schweiger drehte am Strand und am grossen Schachbrett einige Szenen der amerikanischen Version von «Honig im Kopf». Dass der Film mit Nick Nolte floppte, lag bestimmt nicht am Schauplatz.