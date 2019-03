Die Wal-Mutterpräsentiert ihr Kalb

Es sieht aus, als wolle Mama Buckelwal den Menschen auf dem Boot das schöne Baby präsentieren: Sie winkt mit der Flosse, stupst das Kleine an: «Sag schön Grüezi zu den Leuten!» Die Touristen sind entzückt, Kameraverschlüsse klicken. «Bitte nicht alle auf eine Seite», warnt Kim. «Wenn die an der Reling sitzen bleiben und die anderen aufstehen, sehen alle was – und das Schiff kentert nicht.»

Auf der Rückreise erfahren die Passagiere allerlei Wissenswertes über die Meeressäuger. Jeden Tag trinkt ein Walkalb gegen 200 Liter Milch und legt 50 Kilo Gewicht zu, während die Mutter fastet und in zwei Monaten nahezu ein Viertel ihres Körpergewichts verliert – an die zehn Tonnen. «Das Baby muss in acht Wochen fit werden für die lange Reise in den Norden», erklärt Kim.

Am liebsten wäre sie Tierärztin geworden. Aber sie ging dann doch hinaus aufs Meer und hinunter in die Tiefe. Als junge Tauchlehrerin hat es sie nach Samaná verschlagen. «Hier hab ich meine Liebe zu den Walen entdeckt und bin geblieben.» Mit der Gründung ihres Whalewatching-Unternehmens hat Kim Beddall schon vor drei Jahrzehnten vorgemacht, wie man Walforschung, Artenschutz und Business verbinden kann. Das Geld, das sie mit ihrem Schiff verdient, steckt sie in einen Gnadenhof, wo bedürftige Hunde, Katzen, Pferde und andere Tiere gepflegt werden. Die Wintermonate aber gehören den Walen.

Was macht den Zauber dieser Tiere aus? «Sie beeindrucken allein schon durch ihre Grösse», sagt Kim. «Vor allem aber fasziniert mich ihr Gesang. Nur drei Säugetiere können so melodisch singen: der Buckelwal, der Gibbon – und der Mensch.» Für Svenja Kluge ist es «Liebe», und zwar «nicht nur ein bisschen», sagt die Walflüsterin 2019. «Der Buckelwal ist dreissig Tonnen reine Liebe.»

Die Reise wurde unterstützt vom Touristenbüro der Dominikanischen Republik.