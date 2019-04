Die Gästeflüsterer von Mallorca

1,3 Millionen Gäste wurden pro Saison abgewickelt. «Auch in diesem Jahr werden wir von allen Reiseveranstaltern wieder die meisten Starts und Landungen haben», sagt Ben Cameron. Daran ändern auch die 13 nach zwei Unfällen aus dem Verkehr gezogenen Boeing 737 Max der firmeneigenen Airline Tuifly nichts. «Für sie haben wir neue Maschinen geleast», sagt Ben Cameron. «Deswegen wird kein einziger TUI-Tourist weniger nach Mallorca reisen.»

Für dieses Jahr rechnet er aber nicht mit einem weiteren Wachstum. Nach dem Rekordjahr 2018 mit 59,4 Millionen Übernachtungen auf den Balearen geht er von einem leichten Rückgang aus. «Trotzdem haben wir für diese Saison wieder 1200 Mitarbeiter in den TUI-eigenen Hotels und der Gästebetreuung eingestellt», sagt er.

In der Smiles-Academy wird geübt – und gelacht

Nur wenige Meter vom Bus­depot entfernt steht Inken Regine Kaste vor einem Dutzend Mitarbeiter, die zu Reiseleitern ausgebildet werden. «Eine einmalige Sache», sagt sie. «Wer sonst lernt in zwei Wochen einen ganzen Beruf.» In der TUI-Smiles-Academy wird ab und an auch gelacht. Vor allem Fallbeispiele, in denen unzufriedene Gäste nachgespielt werden, sorgen für Unterhaltung. Ob nun ein Flugzeug Verspätung hat, das Gepäck verloren geht, das Fitnesscenter geschlossen bleibt oder der Swimmingpool kein Wasser hat, der Fantasie, was alles schiefgehen könnte, sind keine Grenzen gesetzt.

«Wir bieten für alle Probleme eine Lösung in 24 Stunden an», sagt Inken Regine Kaste, «und wir zeigen Empathie.» Empathie setze zum Beispiel aktives Mithören voraus, sagt Inken Regine Kaste, die zu einer Zeit in die Reisebranche einstieg, als sie dafür eigentlich schon zu alt war. 2009 durfte man nicht über 40 sein, um als Reiseleiterin zu arbeiten. Inzwischen ist die Deutsche zuständig für 30 Reiseleiterinnen und -leiter in der wichtigsten Destination des TUI-Konzerns.

«Schon als kleiner Junge habe ich dem Reiseleiter das Mikrofon aus der Hand gerissen.»

Maximilian Schmiedel, 22 Jahre alt, zuletzt im Pflegedienst tätig, erfüllt sich dieses Jahr seinen Lebenstraum. «Schon als kleiner Junge habe ich dem Reiseleiter das Mikrofon aus der Hand gerissen und im Reisebus die Gäste unterhalten», sagt er. Soeben hat der Dresdner seinen ersten Saisonvertrag unterschrieben. Der Schulklasse erklärt er, wie er ein Ehepaar entschädigen würde, das anstelle der gebuchten Meersicht vom Zimmerfenster aus nur den Hotelgarten sieht. Als Erstes hat er mit der Hoteldirektion ein Upgrade auf eine Juniorsuite ausgehandelt. Für die erste Nacht steht den Gästen aber eine Rückerstattung zu. Maximilian Schmiedel kommt auf einen Betrag von zehn Euro und fünf Cent.