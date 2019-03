In Neuseeland rivalisieren zwei Fälle auf der Südinsel, die Sutherland Falls und die Browne Falls, um den Titel des attraktivsten Wasserfalls in diesem an Naturschönheiten reichen Land. Eindrücklich sind beide: Die Browne Falls am Doubtful Sound im Fiordland National Park in einem von Regenwald bewachsenen Gebiet fallen in einer Kaskade in einen Fjord. Sie sind entweder 619 oder 836 Meter hoch, je nachdem, ob man die Höhendifferenz vom See, dem sie entspringen, oder nur die Höhe der Kaskade misst. Die Sutherland Falls stürzen vom kreisrunden Bergsee Quill Lake, der dramatisch von Felswänden eingerahmt wird, in drei immer breiter werdenden Stufen 580 Meter in die Tiefe. Über Holztreppen gelangen Besucher zu den Aussichtsplattformen.

3. Nordamerika: Der Touristenmagnet