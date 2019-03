Die Anschläge waren vier koordinierte Entführungen von Flugzeugen, die danach in wichtige Gebäude gelenkt werden sollten. Sie wurden vom islamischen Terrornetzwerk al-Qaida unter Osama Bin Laden geplant und von 19 Mitgliedern verübt, unter ihnen 15 Saudis. Die Terroristen entführten in Vierer- und Fünfergruppen vier Verkehrsflugzeuge, lenkten zwei davon in die Türme des World Trade Center und eines in das Pentagon in Arlington bei Washington. Das vierte Flugzeug sollte wahrscheinlich ein Regierungsgebäude in Washington treffen, wurde aber nach Kämpfen mit Passagieren in Pennsylvania zum Absturz gebracht.

US-Gefangenenlager Guantánamo, Kuba

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und der darauffolgenden US-amerikanischen Invasion Afghanistans wurde ab Januar 2002 der US-Stützpunkt in der kubanischen Bucht von Guantánamo um ein Internierungslager für «ungesetzliche Kombattanten» erweitert. Damit wollte die Regierung von Präsident George W. Bush die USA vor Terroristen schützen und geheimdienstliche Erkenntnisse gewinnen. Die Rechtslage der Gefangenen, die Haftbedingungen, Verhör- und Foltermethoden stiessen auf heftige Kritik.

Präsident Barack Obama kündigte während seiner Amtszeit die Schliessung des Camps an, doch es befinden sich von den einst fast 800 noch immer einige Dutzend Häftlinge dort. Kuba-Touristen können den Ort Caimanera besuchen, der an den US-Stützpunkt angrenzt. Dort gibt es ein kleines Museum. Doch wieso können die Amerikaner überhaupt einen Stützpunkt auf der kommunistisch regierten Insel betreiben? 1903 schloss die Verfassunggebende Versammlung Kubas einen 99-jährigen Pachtvertrag mit den USA ab. Später wurde dieser auf unbestimmte Zeit verlängert.

Atomkraftwerk Fukushima, Japan

Am 11. März 2011 erschütterte ein schweres Erdbeben die Nordostküste Japans und löste einen Tsunami aus. 18'000 Menschen kamen ums Leben, ganze Städte wurden ausgelöscht. Im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi (Fukushima I) fiel der Strom aus. Dabei kam es zu einer Kernschmelze, einem Super-GAU. Etwa 170'000 Menschen mussten evakuiert werden. Rund 20 Kilometer um das Atomkraftwerk herum ist bis heute Sperrgebiet. Für Touristen werden Touren in die Stadt Namie angeboten, acht Kilometer vom Unglücksreaktor entfernt. Auch Schiffstouren können gebucht werden, bei denen man bis 1,5 Kilometer an das Atomkraftwerk herankommt.