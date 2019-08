«Viele teilen den Wunsch, ihre Ferien sinnvoll zu verbringen»

Melanie Gubser, was soll Voluntourismus in der Schweiz bewirken?

Das Switzerland Travel Centre und die Schweizer Berghilfe wollen der Bergbevölkerung Zeitspenden vermitteln und somit Arbeit abnehmen. Der Bergbauer oder das Berghotel profitieren vom Freiwilligeneinsatz, und dem Gast wird eine Erlebnisreise geboten. Er bekommt Einblick in den Alltag der Berg­bevölkerung und lernt die Bergwelt abseits der typischen Ausflugsziele kennen.

Was für Menschen interessieren sich für dieses Angebot?

Den typischen Voluntouristen gibt es nicht. Männer und Frauen jeden Alters, aus allen Berufen, haben sich gemeldet. Sie alle teilen den Wunsch, ihre Ferien sinnvoll zu verbringen und dabei neue Erfahrungen zu machen.

Während fünf Tagen wohnt und arbeitet der Voluntourist in einem Bergbetrieb – und zahlt 200 Franken für Reise, Kost und Logis. Sind das Ferien, oder ist es unbezahlte Arbeit?

Ich glaube, die meisten Kunden würden die Woche trotz Arbeit als Ferien bezeichnen.

Wie lange dauern die Arbeitstage?

Das sind sicher keine 8-bis-17-Uhr-Tage. In der Sommerzeit fällt auf den Betrieben viel Arbeit an. Und natürlich spielt das Wetter eine entscheidende Rolle. Der Gast sollte bereit sein, mit anzupacken, aber er darf nicht ausgenützt oder überfordert werden.

Darf der Voluntourist wählen, welche Arbeiten er machen will und welche nicht?

Der echte Voluntourist übernimmt auch mal eine Arbeit, die nicht auf seiner Wunschliste steht. Das sind offene Menschen, die sich gerne neuen Herausforderungen stellen.

«Der Gast bekommt Einblick in den Alltag der Berg­bevölkerung»: Voluntourismus-Projektleiterin Melanie Gubser. Foto: PD

Was muss er für Kenntnisse mitbringen, damit er dem Betrieb auch tatsächlich eine Hilfe ist?

Spezielle Vorkenntnisse werden nicht verlangt – einzig der Wille, sich aktiv einzusetzen. Es fallen so viele unterschiedliche Arbeiten an, dass jeder Gast zum Einsatz kommt.