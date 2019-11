Klettern kann jeder

Kletterwettkämpfe unter Behinderten haben aber noch keine lange Tradition. 2003 wurde in Chamonix (F) der erste internationale Wettkampf ausgetragen. Da es keine gesonderten Kategorien gab, traten Athleten mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen gegeneinander an. So massen sich etwa Sehbeeinträchtigte mit Amputierten – von einem fairen Wettkampf konnte keine Rede sein.

Je mehr Athleten antreten, desto fairer können die Kategorien eingeteilt werden.

Inzwischen hat sich einiges getan. Der internationale Sportkletterverband (IFSC) nahm Paraclimbing unter seine Fittiche und organisierte 2011 die erste Weltmeisterschaft, an der 35 Athleten aus 11 Nationen vertreten waren. 2018 wurde die Paraclimbing-WM in Innsbruck (Ö) erstmals zeitgleich mit der Sportkletter-WM veranstaltet, was die Bekanntheit der Disziplin förderte und das Interesse beim Publikum weckte. Bei den diesjährigen Weltmeisterschaften in Briançon (F) nahmen bereits 158Athleten aus 24 Ländern teil.

Die drei Hauptkategorien Blind, Amputiert und Neurologisch beeinträchtigt werden je nach Teilnehmerfeld noch spezifischer unterteilt. «Einen fairen Wettkampf zu organisieren, ist nicht einfach», sagt Belinda Fuller, Trainerin im britischen Paraclimbing-Team. «Denn die körperlichen Voraussetzungen sind sehr individuell, gleichzeitig muss man die Kategorien definieren und kann da nicht allzu spezifisch vorgehen. Sonst tritt am Ende jeder in seiner eigenen Kategorie an.»

Fuller betreut in Sheffield eine Vielzahl an Athleten, die von überall aus dem Land angereist sind. «Je bekannter Paraclimbing wird, desto mehr Athleten wird es geben und desto fairer können die Kategorien eingeteilt werden», sagt sie. Es brauche mehr Nationen, die Paraclimbing fördern, damit die internationalen Wettkämpfe weiter wachsen und das Fernziel, bis 2028 an den Paralympics vertreten zu sein, realistisch ist. Die Chancen dazu stehen nicht schlecht, immerhin erfährt das Sportklettern derzeit durch die erstmalige Austragung an den Olympischen Spielen 2020 einen Hype.

Die Schweiz wartet ab

Längst nicht alle Sportkletter-Nationen fördern auch das Paraclimbing. Nebst England sind die USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und der Iran stark vertreten. In der Schweiz existiert die Idee erst auf dem Papier: Der Schweizerische Alpenclub (SAC) hat ein Fo?rderkonzept erstellt, das die Lücke schliessen soll. Schliesslich ist im Grundgedanken des Verbands verankert, dass im SAC alle willkommen sind, unabha?ngig von Alter, Geschlecht, Religion, Sprache und Herkunft.