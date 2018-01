Über allem wacht der Säntis

Der Säntis ist ein gewaltiger Klotz. Mit seinen 2500 Metern Höhe ist er nicht nur der grösste im Alpsteinmassiv, sondern auch der dominanteste und exponierteste. Egal, wo man unterwegs ist östlich von Zürich, der Berg drängt sich immer irgendwie ins Blickfeld. Auf dem Gipfel des Säntis treffen sich der Kanton St. Gallen und die beiden Appenzell, ein Verdikt des Bundesgerichts aus dem Jahr 1895.

Jeder wollte einen Anteil am Ostschweizer Wahrzeichen, da mussten die höchsten Richter her. Der Berg war schon damals ein Magnet für Touristen: 1000 Besuche pro Tag verzeichnete man um 1900, das Gasthaus auf dem Gipfel florierte. Mittlerweile sind es einige mehr. Die Säntisbahnen hieven jährlich 400 000 Ausflügler auf den Berg, mit einer Luftseilbahn, die manch einem das Blut in den Adern stocken lässt, so steil und hoch ist sie.

Die Kaffeetasse gibt Halt

Am eindrücklichsten ist der Säntis aus der Distanz betrachtet, zum Beispiel vom Hinterfallenchopf, einem seiner Nachbarn. Unscheinbar und wenig bekannt ist der lang gezogene Berg, der eher einem Hügel gleicht. Aber der Blick vom Gipfel auf das ­Säntismassiv ist unvergesslich, die Schneeschuhtour dazu ein Traum. In einsamer Moorlandschaft ist man unterwegs, wo Auerhahn und Birkhuhn hausen. Man streift über weite Alpen, lernt 600 Jahre alte Bergahorne kennen und testet seine Kon­dition am ständigen Auf und Ab.

Die Tour startet, wo die Gondel auf den Säntis abhebt: auf der Schwägalp. Der breite Übergang zwischen dem Appenzellerland und dem Toggenburg mutet putzig an angesichts des übermäch­tigen Säntis, der mit seinen 1000 Meter hohen Felsen alles rund­herum erdrückt. Also haben die Touristiker dem Berg ein Hotel vor die Nase gesetzt, das ihm punkto Wuchtigkeit das Wasser reicht, ein Klotz aus Sichtbeton und Holz. In der voluminösen Gaststube des Hotels Schwägalp kommt man sich so verloren vor, dass man die Kaffeetasse etwas fester umklammert.

Also nichts wie los in die winterliche Ruhe, bei der Strassenkreuzung auf Schwägalp Pass­höhe wartet der Pfad zum Hinterfallenchopf. Ein letzter Blick zurück auf Hotel und Säntisbahn, dann verschluckt uns der Wald. Das Gebiet zwischen Schwägalp, Chräzerenpass und Pfingstboden ist Moorlandschaft, Waldpartien und offene Landstriche wechseln sich ab. Hier sind Auer-, Birk- und Haselhuhn zu Hause, ihre Spuren finden sich überall im Schnee. Der markierte Weg schlängelt sich durch die Hügellandschaft, mal eine Rippe hoch, dann wieder in ein Tälchen runter. Das macht zwar Spass, nur Höhe gewinnt man nicht.

Wie gewonnen, so zerronnen

Nach einer guten Stunde entlässt uns der Wald aufs Feld. Was für ein Kontrast! Das gleissende Licht lässt uns die Augen zusammenkneifen, still und nahezu unberührt breitet sich die Alp Horn vor uns aus. Vor den Alphütten ­laden Sonnenplätze zur Rast; angesichts des bevorstehenden Aufstiegs keine schlecht Idee. Die Sicht auf den Säntis mit seiner mächtigen Felswand ist makellos, nur der ferne Schiesslärm irritiert etwas. Die Alpen am Fuss des Säntis sind militärisches Übungsgelände. Hier übt die Armee, was im Ernstfall das Land retten soll. Der Hall schwappt über das ganze Tal. Also auf zur nächsten Alp. Ellbogen heisst sie – weshalb, werden wir bald erfahren.

Der Pfad steigt an bis zum Pfingstboden und, o Schreck, vernichtet die gewonnene Höhe gleich wieder bis zum Ellbogen. Zwei Stunden sind wir seit der Schwägalp unterwegs, aber immer noch auf gleicher Höhe. Das heisst: Jetzt gilt es ernst. 300 Höhenmeter trennen uns vom Hinterfallenchopf, je höher wir kommen, desto steiler wird der Pfad. Die Anstrengung lohnt sich: Auf dem Gipfel zeigen sich der Säntis und das Toggenburg in ihrer ganzen Pracht, über dem Thurgau wabert die Nebelsuppe, um un­sere Ohren pfeift der Wind. Dick in Schnee eingepackt ist der Säntis, seiner exponierten Lage verdankt er Schneehöhen von bis zu acht Metern.

Der Hinterfallenchopf hat etwas weniger, aber immer noch genug für einen stiebenden Abstieg. Bloss: Wo geht es runter? Steile Abhänge und Felsen, wohin man auch blickt. Der Hinterfallenchopf macht den Abschluss des Ofenlochs, der engen Schlucht, durch die sich der Bergbach Necker zwängt. Einen kleinen Durchschlupf haben die Felsen offen gelassen, samt Tiefblick in den Schlund des Ofenlochs.

Hangsicherung mit Ahornen

Stiebend ist der Abstieg nur bis zur Alp Ji, dann ist wieder mun­teres Auf und Ab angesagt – die Toggenburger Hügellandschaft bleibt sich treu. Aber sie geizt nicht mit Reizen. Die Chloster­alpen sind ein Mosaik aus Wäldchen, Tälchen und Rippchen, an den schönsten Plätzen dösen Alphütten unter der Wintersonne. Nach der Vorderchlosteralp dann kommen sie, die Bergahorne.

Einer schöner als der andere, knorrige Gesellen. Sie wurden gepflanzt, um nach einem Bergsturz das Gelände zu stabilisieren. 150 sollen es sein, und sie stehen unter Schutz. Nach der Alp Gössigen und einem Tobel geht es auch für uns talwärts, im Direktflug über Brüggli nach Ennetbühl ins Gasthaus Krone. Das Postauto fährt spärlich, da wartet man besser an der Wärme. (Berner Zeitung)