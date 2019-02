Dieses Abenteuer ist definitiv Risikofreudigen vorbehalten: Per Helikopter geht es auf gut 3000 Meter Höhe. Der Bungee-Sprung findet 200 Meter über dem brodelnden Krater des aktiven Vulkans Villarrica in Chile statt. Am Heli hängend, wird man zum Basislager zurückgeflogen. Der Vulkan brach in den vergangenen 500 Jahren mehr als 50-mal aus, letztmals 2015.

Verbotene Himmelsleiter, Hawaii

Led Zeppelin lassen grüssen: Stairway to Heaven. Foto: Wikipedia

Um den Gipfel in den Koolau-Bergen auf der Insel O’ahu in Hawaii zu erreichen, muss man eine Treppe mit 3922 metallenen Stufen erklimmen, den sogenannten Stairway to Heaven. Die Treppe wurde im 2. Weltkrieg von US-Soldaten erbaut und führte zu einem geheimen Funkturm. Das Besteigen ist seit 1987 verboten. Zwar wurde die Himmelsleiter 2005 renoviert, aber seit 2015 ist das Risiko auf dem rund fünfstündigen Aufstieg wieder gestiegen, weil ein Sturm die Treppe erneut beschädigt hat. Security-Personal patrouilliert regelmässig, weil viele Touristen das Verbot missachten. Wer erwischt wird, muss mit einer Busse von bis zu 600 US-Dollar rechnen.

Klettern am Matterhorn, Schweiz/Italien

Das 4478 Meter hohe Matterhorn an der Grenze zwischen dem Wallis und dem italienischen Aostatal ist der markanteste Berg der Schweiz. Umso grösser ist der Andrang jener, die unbedingt den Gipfel erklimmen wollen: 2500 bis 3000 sind es im Jahr, an Spitzentagen mehr als hundert. Doch der Berg hat seine Tücken: Schon bei der Erstbesteigung 1865 stürzten vier Teilnehmer der Siebnerseilschaft von Edward Whymper in den Tod. Seither verunglücken jedes Jahr acht bis zehn Menschen tödlich; mehr als 500 waren es seit der Erstbesteigung. Pro Saison müssen Helikopter im Schnitt 80 Rettungseinsätze fliegen.

Princess Juliana International Airport, St. Maarten

Unten rauschen die Wellen, oben dröhnt das Flugzeug. Foto: Pixabay

Gefährliche Flughäfen gibt es viele, doch einer wird immer an vorderster Stelle genannt: Der Princess Juliana International Airport auf der niederländischen Karibikinsel St. Maarten, eingeklemmt zwischen Meer und Bergen. Um möglichst früh auf der sehr kurzen Landebahn aufzusetzen, fliegen die Maschinen in nur zehn bis zwanzig Metern Höhe über den Mahon-Strand hinweg, an dem der Flughafen liegt. Die Badegäste lassen sich, trotz Warnschildern, nicht vom Spektakel abhalten und machen Aufnahmen von den gewagten An- und Abflügen, auch wenn schon viele vom Luftstrom der Jet-Triebwerke weggeblasen worden sind, ein paar Mal mit tödlichen Folgen.