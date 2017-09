Seilschaft zum Dach Europas

Die Bergkuppe des Montblanc liegt tief verborgen in einer Wolke. Nur die lang gezogene Gletscherzunge hängt sichtbar über dem Dorf. Klarsicht habe auch ich noch nicht zu Beginn des fünftägigen Gletschertrekkings am Dach von Europa: Wird meine Kondition reichen? Wie werde ich die wenigen «ausgesetzten Passagen», wie es in der Ausschreibung dieser Tour heisst, meistern? Wie wird die Gruppe mit acht Leuten harmonieren?

Mit den ersten Schritten, auf dem Höhenweg von Gares de Planpraz (1999 m) zur ersten Unterkunft, dem Refuge du Lac Blanc (2352 m), verflüchtigen sich die Fragen. Ich tauche ein in die Bergwelt und die klare Luft und folge dem Weg, den Michael Walther, unser Bergführer aus dem Kanton Bern, vorgibt. Schwierige Stellen gibt es auf der vierstündigen Wanderung auf der gegenüberliegenden Talseite des Montblanc keine.

Der Rucksack allerdings, nun mit Pickel, Steigeisen und Klettergurt zusätzlich beladen, ist mit neun Kilo für mich ungewohnt schwer. Dass ich den Regenschutz umsonst mittrage, konnte ich ja zu Beginn der Tour nicht wissen. Das Gewitter mit Hagel geht glücklicherweise erst über unser Wandergebiet nieder, als wir bereits gemütlich im Refuge bei Weisswein, Trockenfleisch und Käse sitzen.

Welch ein Erwachen am nächsten Tag: Im Morgenlicht zeigt sich der Montblanc. Die leicht abgerundete Kuppel des mit 4810 Metern höchsten Bergs Europas erstrahlt in Weiss. Links davon die Aiguille du Midi, 3842 Meter hoch. Sie ist unser Endziel. Das Panorama wischt jede Müdigkeit weg. Wir steigen über 1000 Höhenmeter hinab ins Tal, um auf der anderen Seite ganz in die Gletscherwelt einzutauchen. Über die Seitenmoräne des Glacier du Tour führt der Weg zünftig nach oben.

Die Verwerfungen des Gletschers unter der Aiguille du Chardonnet sind mächtig. Aus dem Gletschertor ergiesst sich ein Strom Wasser über die nackte Felskuppe. Grossandrang herrscht im Refuge Albert l, benannt nach dem belgischen König, der die Hütte 1930 eröffnete. Wir sind definitiv im Hochgebirge angelangt: Im Schuhraum trocknen Bergschuhe, an der Wand hängen Seile, Pickel, Helme. In der Luft liegt der Duft der Anstrengungen der Bergwanderer. Meine Muskeln über den Schulterblättern fühlen sich vom Rucksacktragen an wie Beton.

Knirschender Schnee

Am nächsten Tag brauche ich trotzdem keine Aufmunterung – auch nicht bei Tagwache um 4.30 Uhr. Zu eindrücklich ist der Ausblick auf die Umgebung. Wir schnallen die Steigeisen an. Michael klinkt uns am Klettergurt in die Seilschaft ein. Mein Blick schweift über die grosse Gletscherfläche, umgeben von nackten Granitfelsen. Schritt für Schritt gehen wir nun als Achterseilschaft über diese Schneefläche.

Am Himmel umspielen Wolken die Granitzacken. Ich lasse sie ziehen und konzentriere mich auf mich, meine Schritte, das Seil.



Langsam vertraue ich darauf, dass mich die Zacken der Steigeisen auf der Fläche halten. Wo nötig, schlägt Michael vor mir mit dem Pickel eine Treppenstufe in den harten Schnee. Gekonnt umgeht er Gletscherspalten. Das Seil zerrt und ruckelt dann und wann, bis wir uns alle an den gleichen Rhythmus gewöhnt haben. Am Himmel umspielen Wolken die Granitzacken. Ich lasse sie ziehen und konzentriere mich auf mich, meine Schritte, das Seil.

Die Besteigung der Tête Blanche (3429 m) erfordert dann volle Konzentration. Mit Steigeisen und am Seil geht es die letzten Höhenmeter über Felsbrocken hinauf. Mein Blick schweift über das riesige Gletscherbecken Plateau de Trient, das wir etwas später durchschreiten werden. Die Dimensionen lassen mich immer wieder staunen. Heftige Windböen sorgen dafür, dass ich beinahe auch körperlich abhebe. Nach viereinhalb Stunden auf dem Gletscher ist der Abstieg zur Seilbahnstation auf 2188 Metern unendlich lange. Die Gruppe muntert sich gegenseitig mit dem Ausblick auf einen Whirlpool auf, der uns im Hotel im schweizerischen Val Ferret erwartet.

Nach der Tour durch die Gletscherwelt am Vortag führt der Wanderweg am vierten Tag durch die Alpenflora. Wir geniessen den einfachen Bergweg sowie die Aus- und Einblicke in das schweizerische und das italienische Val Ferret. Italienische Esskultur mit fünf Gängen erwartet uns am Abend im Refugio Elena auf 2062 Metern. Während ich im Pyjamaoberteil am Tisch sitze, sind die rund dreissig Koreanerinnen an den anderen Tischen frisch geschminkt und adrett gekleidet.

Ihr Gepäck müssen sie ja auch nicht mittragen. Es wird ihnen auf ihrer Montblanc-Umrundung von Unterkunft zu Unterkunft transportiert. Sie lassen sich von den einheimischen Führern zum Trinken aus der Grolla überreden. Das in einer Holzschale gereichte Getränk enthält unter anderem Espresso, Grappa, Amaretto sowie Orangenschalen – und ist offensichtlich süffig und erheiternd.

Der Abschlusstag ist reich an Höhepunkten und Emotionen. Im Nu geht es zuerst über 2000 Höhenmeter mit der Skyway Monte Bianco hinauf zur Pointe Helbronner auf 3462 Metern. Unvermittelt finden wir uns inmitten einer grandiosen Gletscher- und Bergwelt wieder. Rechts der Station öffnen sich enorme Gletscherspalten, vor uns liegt eine riesige Gletscherarena, umrandet von Granitzähnen. Die Aussicht, die Höhe, alles ist etwas berauschend. Dazu das Wissen, dass am Ende der gut vierstündigen Gletscherwanderung mit der Besteigung der Aiguil­le du Midi die Herausforderung der Tour wartet.

Michael bleibt gelassen. Er nimmt uns wieder ans Seil. «Pole, pole, wie die Tansanier sagen», und meint damit langsam, langsam. Er gibt das Tempo und den Schritt vor. Wir haben Wetterglück. Die Granitberge zeigen sich in ihrer ganzen Grösse und zackigen Schönheit. «Für mich ist der Grand Capucin der Knüller. Da fällt mir der Kiefer runter», schwärmt Michael. Auch alle anderen Berge kennt und nennt er mit Namen. Ich kann sie mir nicht merken. Ich staune einfach und geniesse es, hier zu sein.

Exponierter Firngrat

Ab und zu machen sich Nebelfetzen breit, sodass wir nur unsere Seilschaft sehen. Kurz vor der Aiguille du Midi ist es wohl der ganzen Gruppe recht, dass der Nebel nicht das ganze Ausmass des exponierten Firngrates zeigt. Michael nimmt jeweils drei von uns an das Seil. Hier darf es kein Ausrutschen geben. Niemand spricht. Hoch konzentriert schlage ich die Zacken der Steigeisen ins steile Gelände, damit ich einen sicheren Stand habe.

Dann der nächste Schritt. Atmen. Nächster Schritt. Rechts geht es rund 3000 Meter nach Chamonix hinunter. Noch ein, zwei Schritte. Dann stehen wir auf der Aiguille du Midi auf 3842 Metern. Der Gipfel des Montblanc in strahlendem Weiss ist zum Greifen nach.

(Berner Zeitung)