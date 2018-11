Mit Golfhandschuhen in die Wand

In Pratteln, einem Vorort von Basel, steht ein leuchtender Komplex von Einkaufs- und Logistikzentren. Basel – die nördlichste Stadt der Schweiz. Wir befinden uns also in nicht alpiner Umgebung. Umso erstaunlicher ist die Episode, die sich hin und wieder mitten im Einkaufsparadies von Pratteln abspielt, wo zwischen Möbelhäusern und einem Badetempel auch ein Golfladen untergebracht ist.