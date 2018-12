Freiheit für Mama und Papa

Der Snow-V ist keine neue Erfindung der Schneepflugindustrie. Man begegnet dem Assistenten zum Erlernen der Schneebremse in Bertas Kinderland in der Tiroler Ferienregion Serfaus-Fiss-­Ladis. «Die Kinder stehen auf Schienen. Hinten gehen die Ski auseinander, die Spitzen kommen zusammen, und die Innenkanten werden in den Schnee gedrückt», erklärt Skilehrerin und Ideengeberin Eva Stark. Sie und ihre Kollegen haben zahlreiche Hilfsmittel für Skizwerge an den Start gebracht, die individuelles Training ermöglichen. «Jedes Kind braucht etwas anderes.»