Am nächsten Tag stechen wir in See, vor uns die Halbinsel Lustica. Unterwegs kreuzen wir ein anderes Boot. Der Matrose grinst und reicht eine Schnapsflasche – «domaca», hausgemacht. Er sollte zur kleinen Gewohnheit werden, der kleine Schluck «domaca» zwischendurch. Dafür sorgen unsere Begleiter – mittlerweile ist der lokale Reiseleiter Miljan Marsenic zugestiegen.

Schöntrinken muss man sich Montenegro aber nicht. Das glasklare Wasser vor Herceg Novi begeistert, staunend lehnen sich die Reisenden in der Blauen Grotte über die Reling. Alles scheint in Türkis getaucht, die Steine am Meeresgrund wie durch eine Lupe vergrössert. Ein erster magischer Moment.

Die Adria ist unsere treue Begleiterin auf der Fahrt entlang der vier Buchten um Kotor. Auf der anderen Seite des Busses die «Crne Gore», die schwarzen Berge. Sie stürzen beinahe senkrecht ins tiefe Blau. In der Mitte die «Jadranska Magistrala», die Adria Magistrale. Diese Küstenstrasse ist kurvig, schmal, ab und zu hört man Äste an den Fensterscheiben kratzen. Ein Schnaps ist da sicher nicht verkehrt. Den Atem verschlägt es einem trotzdem – beim Halt an der Meerenge vor Perast. Vor uns eine Arena aus Fels, dahinter Berge, die sich blau aus dem Dunst erheben, sanft, gewaltig. Darauf nochmals ein Schnaps.

Mediterrane Palästeals Touristenmagnet

Schon früher waren die Buchten vor Kotor viel wert, der Handel und die Seefahrt florierten. Illyrer, Römer, Venezianer, später Österreicher, die Truppen Napoleons, Orthodoxe, Muslime, Katholiken – in der Gegend rund um Kotor und Perast machten viele halt. Kapitäne und Seemänner von damals kehrten oft zurück nach Perast, auf die Insel Gospa od Skrpjela (Unsere Liebe Frau von den Felsen), um sich für ihre Rettung und die sichere Heimkehr zu bedanken. Sie brachten handgemalte Bilder ihrer Schiffe, Laternen und Seile mit. Zu sehen sind sie in den Räumen der kunstvoll bemalten Kapelle aus dem 17. Jahrhundert.

Dank der Kreuzfahrt erlebt die Seefahrt erneut einen Aufschwung. Zum Glück lernen die Schweizer Busreisenden Kotor nicht in der sommerlichen Hochsaison kennen. In der Neben­saison flaniert man ungestört über die Pflastersteine und bestaunt die prächtigen Paläste und Balkone. Ein traditionelles Mittagessen in der Pescaria Dekaderon ist zu empfehlen. Die deftige Stärkung mit viel Fleisch braucht man, um die Festung über Kotor zu erklimmen. Von hier aus blickt man über das Mosaik aus Ziegeldächern und die Bucht vor Kotor. Sie alle befinden sich unter dem Schutz der Unesco.