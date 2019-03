Flip-Flops sind auch auf Sanibel Island, einer Insel im Südwesten des US-Bundesstaates Florida, dringend angeraten. Sanibel, rund 40 Kilometer südwestlich der Stadt Fort Myers gelegen, und die Nachbarinsel Captiva bestehen, ähnlich wie die Shell Beach in Australien, ausschliesslich aus Muscheln. Es sind so viele, dass einige Touristen sogar eigens ihretwegen anreisen. Allerdings gibt es eine wichtige Regel: Lebende Muscheln, Seesterne und Seeigel dürfen in Florida nicht eingesammelt werden. Also nur leere Muschelschalen mitnehmen!

Grund für das Phänomen ist die West-Ost-Ausrichtung von Sanibel, während die Strömung im Golf von Mexiko meist von Süden nach Norden verläuft. Sanibel wirkt so wie eine Schaufel: Zahllose Muscheln werden unbeschädigt an die Strände gespült. Die Region hat übrigens viel mehr zu bieten als Muscheln: in den Naturschutzgebieten können seltene Vögel und Reptilien und, mit etwas Glück, Seekühe beobachtet werden.