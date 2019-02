Sie empfinde das Leben vor allem dann lebendig, wenn es «ganz, ganz simpel» sei, sagte Nina Caprez einmal in einem Interview. Anfang 2018 begleite ich sie in den Libanon, wo sie sich in einem Hilfsprojekt engagiert, das jugendlichen Flüchtlingen das Klettern ermöglicht. Anschliessend reisen wir ganz, ganz simpel durchs Land, schlafen unter freiem Himmel, werden vom Gewitter geweckt, flüchten klitschnass ins Auto. Rumzigeunern nennt es Nina, sich treiben lassen, keine Pläne haben. Das gehört ebenso zu ihrer Mentalität wie andererseits die Zielstrebigkeit, mit der sie ihre Kletterprojekte verfolgt. Auf dem Weg zur Küstenstadt Tripoli erzählt sie allerdings, dass sie sich schon manchmal fragt, ob sie denn ewig ein Zigeuner sein darf. Im letzten Jahr war sie mehr denn je mit dieser Frage konfrontiert.