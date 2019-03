Unser erster Halt ist Levi, ein kleiner Ort am gleichnamigen 531 Meter hohen Berg, Finnlands bekanntestes Wintersportzentrum. Früh in der Saison finden hier jeweils Rennen im alpinen Ski-Weltcup statt. Im Sommer wirkt der Ort auf eine durchaus angenehme Art verschlafen. Dorf und Berg scheinen sich für den Wintertrubel zu wappnen, der bereits im Oktober beginnt. Noch während man sich fragt, was man hier tun soll, überkommt einen die Lust am Entdecken. Und so zieht es uns auf den Gipfel des Levi, der sich stündlich in Nieselwolken hüllt, um dann wieder im Sonnenlicht zu erstrahlen. Ein Museum über die Kultur der Samen steht hier. Die indigene Bevölkerung Skandinaviens pflegt auch heute noch weitgehend einen Lebensstil, der sich an den Bedürfnissen von Rentieren orientiert. Es gibt ­norwegische, finnische, russische und schwedische Samen. Gemeinsam ist ihnen ein naturnahes Leben, das in der Geschichte kaum je zu Konflikten untereinander geführt hat.

Egli, Hecht und Forelle

Der Mietwagen ist in den unendlichen Weiten das beste Gefährt, die Schönheiten Lapplands auf eigene Faust zu entdecken. ­Luosto liegt ebenfalls am Fusse eines Hügels, eines Fjells. Luosto wirkt im Sommer noch ruhiger als Levi. Der Fjell ist nur 500 Meter hoch, doch im finnischen Flachland erscheint die ­Erhebung gewaltig. Die Nadelwälder dünnen am Berg schnell aus, bald durchstreifen wir Gebiete mit Blaubeersträuchern und bewundern immer wieder bizarre Flechten. Auf dem Gipfel des Fjells trotzen Steinmännchen dem stetigen Wind. Endlose Wälder leuchten in unterschiedlichen Grüntönen. Vom Wind durchgeschüttelt und bestens erholt, sitzen wir abends im Blockhaus am Kaminfeuer, eine ­Schale selbst gepflückter Blaubeeren vor uns, ein Rentierfell unter den Füssen, das Knistern und der Duft von Kiefernholz allgegenwärtig.

Tags darauf holt uns Erro Fisk ab – ein freundlicher Mann in Gummistiefeln und braunem Hut, dessen Name verrät, was er am liebsten tut: Angeln. Sein Pick-up ist beladen mit Kajaks, Fischerausrüstung, Zelten, Äxten, Moskitospray. In der Abenddämmerung starten wir die Tour in den Wald. Der Strassenbelag wechselt von Asphalt zu Kies, die Fahrbahn verengt sich zu einem schmalen Pfad. Erst am Ufer des Kemijoki lichtet sich der Wald. Ausser Fischern kommen nur Elche hierher, davon zeugen Spuren im weichen Boden. Erro zeigt uns, wo wir die Angel auswerfen können und wie schnell wir sie einziehen sollen. Er hat stets den richtigen Köder dabei. Bald haben wir Hecht, Egli und Forelle an Land gezogen. Der Kemijoki war einst ein lachsreicher Fluss, doch seit Kraftwerke weiter südlich gebaut wurden, kommen die Lachse nicht mehr den Flussverlauf hinauf.

Unser Fang, den wir spätnachts in einer typischen Grillhütte zubereiten, schmeckt hervorragend. Erro demonstriert, wie man den Fisch direkt über dem Feuer brät: Auf der Innenseite ordentlich mit Salz und Pfeffer eingerieben, wird er längs auf einen Holzspiess gesteckt und dann in die Flammen gehalten. Zum Dessert gibt es Kaffee aus einer zerbeulten Blechkanne und Pulla, das traditionelle finnische Süssgebäck. Auf dem langen Weg zurück nach Luosto spähen wir vergeblich nach Elchen. Einen König könne man auch nicht alle Tage sehen, bemerkt Erro vergnügt.

Dafür stehen gelegentlich Rentiere auf den Strassen. Sie wirken wild, gehören aber fast ausnahmslos samischen Züchtern. Beinah das ganze Jahr über bewegen sie sich frei in den Wäldern, im Frühling und Herbst werden sie zusammengetrieben. Obwohl der Sommer noch nicht vorüber ist, äsen bereits vier Rentiere auf der grossen Weide der Jakkola-Farm – Frühankömmlinge. Sie seien zu faul, um selber Nahrung zu suchen, erklärt Anu lächelnd und füttert die Tiere mit Flechten.