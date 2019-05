Auf der Spur der Legionäre

Manchmal stellt sich das Gefühl ein, in der Zeit stillzustehen

Einerseits wandert man hier entlang des beeindruckendsten Teils des gesamten Walles mit einer Vielzahl an Überresten römischer Bauwerke, wo man in Gehpausen viel Geschichte lernen kann: über Roms Legionen mit germanischen (und rätischen) Einheiten, spanische Reitersoldaten und Hilfstruppen aus dem heutigen Belgien.

Fast allein unterwegs: Die Etappen führen durch verschlafene Dörfer und an einem einsamen Bergahorn vorbei – unter ihm spielte eine der Schlüsselszenen des Films «Robin Hood: Prince of Thieves». Foto: Giuseppe Wüest

Andererseits ist in diesem Bereich die schroff-hügelige Landschaft besonders spektakulär und anstrengend. Der Wall folgt über weite Strecken der Natur, die hier eine Art Verteidigungslinie schon selbst angelegt zu haben scheint. Denn die Klippenkante fällt nach Norden extrem steil ab. Hier dürfte kaum einer der Barbaren die Chance gehabt haben, hinaufzuklettern. Auf diesem Streckenabschnitt liegt auch der Sycamore Gap, einer der markantesten Taleinschnitte entlang des Grenzwalls, mit einem mächtigen Bergahorn in der Mitte der Senke. Dieser ist nicht nur der wohl meistfotografierte in ganz England, sondern auch ein Filmstar: Beim Baum spielt eine Schlüsselszene des 1991 gedrehten Kinofilms «Robin Hood: Prince of Thieves» mit Kevin Costner. Jahrelang sollen danach Wanderer ganze Äste vom «Robin-Hood-Baum» abgeschnitten und mitgenommen haben. Heute hängen die untersten Äste so hoch, dass man ohne Leiter nicht mehr herankommt.

Während man unterwegs ob all den Ruinen, Schafherden und verschlafenen Dörfern mit gemütlichen Pubs das Gefühl hat, die Zeit sei irgendwie stehen geblieben, wird man auf der letzten Etappe schon fast harsch wieder ins Jetzt katapultiert: Der eben noch einsame Pfad am River Tyne wird in Newcastle zum asphaltierten Flanierweg voller Spaziergänger, Velofahrer und Imbissbuden. Unter gefühlten 20 Brücken durch gehts vorbei am St.-James’-Park-Stadion, das auf der einen Seite des River Tyne das Stadtbild beherrscht, und an dem futuristisch anmutenden Konzerthaus The Sage Gateshead auf der anderen Flussseite. Und ein paar Kilometer weiter steht man unvermittelt vor einem Gebäude, das an einen Flugkontrollturm erinnert: das Museum in der Stadt Wallsend, was, wie es der Name sagt, das Ende des Hadrianswalls markiert und von dem man die Ausgrabungsstätte beim Segedunum-Fort überblicken kann. Dort wartet auch schon der gut gelaunte Peter Irvine. Auf der kurzen Autofahrt zum Hotel in Newcastle berichtet er ausführlich über das Fussballspiel vom Vorabend. Newcastle United hat gewonnen. Und Fabian Schär ein Tor geschossen.

Die Reise wurde unterstützt von Eurotrek.



