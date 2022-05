Tagestipp: Traktorkestar – Reise mit ungewissem Ausgang Die Berner Balkan-Brassband erfindet sich gerne neu. Im Reberhaus Bolligen geben die Bläser ein Benefizkonzert für die Ukraine. Sarah Sartorius

Schrottplatzästhetik trifft auf Blech. Foto: zvg

Sie haben keine Angst vor Pathos und funktionieren auch als krachende Partymacher wunderbar: Traktorkestar sind die bekannteste Balkan-Brassband Berns. Aber nicht nur: Auf ihrem letzten Album «Ostring» (2019) haben sie ruhigere, jazzigere Töne angeschlagen und sich mit Gastauftritten von Kummerbub Simon Jäggi und Stephan Eicher an Songs gewagt. Wo geht die Reise hin? Vielleicht lässt sich dies am Konzert im Reberhaus Bolligen herausfinden. Mit den Ticketeinnahmen werden drei Heime für Menschen mit Behinderung in der Ukraine unterstützt. (sas)

