Athletics Night in Thun am Mittwoch – Reinle und Bürgi gegen den Rest Starkes Feld am 9. Internationalen Meeting: Die besten U-18-Sprinter und die besten Stabhochspringer der Schweiz sind am Start. Knüller: das Oberländer Sprintduell zwischen Cynthia Reinle und Céline Bürgi.

Luftaufnahme des Thuner Stadions Lachen, wo am Mittwoch die Athletics Night über die blaue Bahn geht. Foto: BOM

Nicht weniger als 330 Athleten haben sich für die 9. Athletics Night angemeldet. «Die schnelle Bahn, die perfekte Organisation und die optimale Stadionlage haben sich herumgesprochen», teilt die veranstaltende LV Thun (LVT) mit. Zehn Tage vor den Schweizer Meisterschaften ist nahezu die gesamte Elite in Thun. «Einzig die besten Schweizer Athleten jeder Disziplin fehlen.» Sie starteten am Dienstag in Bern.

Spannung verspreche der Stabhochsprung (20 Uhr) der Männer. Die vier besten Athleten der Schweiz sind am Start, darunter auch Felix Eichenberger von der LVT. «Der Stadionrekord von 5,20 m aus dem Jahr 1997 wackelt gewaltig.» Das Gleiche gilt beim Kugelstossen (20 Uhr). Schweizer Meister Stefan Wieland hat bereits vor zwei Jahren an einem anderen Meeting in Thun mit 17,57 m Stadionrekord gestossen. Herausgefordert wird er vom U-20-WM-Medaillengewinner Jephté Vogel.

U-18-EM-Trails auf der Bahn

Die Athletics Night in Thun sei besonders für die Läufer und Läuferinnen der Kategorie U-18 sehr wichtig, die Anfang Juli an die U-18-EM in Jerusalem wollen. In den Disziplinen 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100/110 m Hürden und 400 m Hürden werden für die Selektion die Resultate vom Meeting in Thun schwergewichtig beurteilt.

Ein Augenmerkmal ist auch auf den 1500er der Frauen gerichtet. Hier stellt sich die grosse Frage, ob der 37-jährige Stadionrekord von Sandra Gasser von 4:23,58 unterboten wird. In allen Mittelstreckenrennen sind eigens Pacemaker engagiert worden, welche für schnelle Zeiten sorgen sollen. Spannung ist laut der LVT im Weitsprung der Männer (Start 18 Uhr) angesagt. Im Quintett der fünf Siebenmeter-Springer ist auch der einheimische Fabio Luginbühl dabei. Am Samstag steigerte er sich auf 7,57 m und erzielte einen neuen Oberländer-Rekord. «Dies ist erst der Anfang, es geht noch weiter», wird der 24-Jährige zitiert.

Ein Knüller verspricht das Oberländer Sprintduell zwischen Cynthia Reinle und Céline Bürgi, welche zusammen mit den anderen Staffelmitgliedern der U-23 an den Start gehen werden. Die Wettkämpfe beginnen um 17 Uhr mit den 400-m-Hürdenläufen und können mittels Live-Resultat-Ticker verfolgt werden.

