Kennen Sie das Dilemma auch? – Reines Gewissen im Sonderangebot Zug fahren bei diesen Preisen? Noch mal spülen oder Wasser sparen? In dieser Kolumne befasst sich der Langenthaler Maximilian Jacobi mit inneren Widersprüchen, die uns täglich begleiten. Maximilian Jacobi

Es existiert die Theorie, dass es keine selbstlose Art und Weise gibt, um auf Bettelei zu reagieren. Wer nicht spendet, denke nur an sich, heisst es. Wer hingegen einen Obolus springen lässt, tue dies nur, um sich von allfälligen Schuldgefühlen freizukaufen. Was für eine Zeit, um am Leben zu sein: Nach Gott und dem Punk ist jetzt auch der Altruismus tot. Wenn aber Nächstenliebe somit aus der realen Welt in die der Märchen und Marketingstrategien verbannt wurde, wie gehe ich jetzt «richtig» mit Bettlern um?

Wenn es auf moralischer Ebene keine Antwort mehr gibt, dann vielleicht auf einer volkswirtschaftlichen? Denn welchen Beitrag an der Steigerung des Bruttoinlandprodukts leistet ein Mensch, der nur auf der faulen Haut sitzt, liegt oder steht? Wenn er lieber das Mitgefühl von Passanten herausfordert statt sich selbst? Einem Menschen dafür Geld zu geben, ist Beihilfe zur Selbsterniedrigung. Demütige Haltung, schüchterne Frage, trauriger Blick – und schon regnets Bares.