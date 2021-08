5G-Antenne in Heiligenschwendi – Reine Zwängerei oder doch eine Notwendigkeit? Die Swisscom plant beim Dörfli eine 5G-Mobilfunkanlage. Hansueli Sommer bekämpft das Vorhaben vehement. Für ihn ist es eine Zwängerei. Roger Probst

Hansueli Sommer wehrt sich gegen die geplante Handyantenne in Heiligenschwendi. Foto: Patric Spahni

«Ich gebe nicht so einfach klein bei.» Hansueli Sommer zeigt sich kämpferisch. Er wehrt sich an vorderster Front gegen eine geplante Mobilfunkanlage im Gebiet Dörfli in Heiligenschwendi. Sommer stapft mit Gummistiefeln durchs nasse Weideland zum kleinen Wäldchen, wo die Profile stehen. 18 Meter hoch soll sie werden, die Anlage mit insgesamt sechs Antennen.

Sommer schüttelt den Kopf, wenn er die Profile anguckt. Er hat kein Verständnis für das Vorhaben. «Es hat für mich schlicht zu viele Fragezeichen.» Für ihn ist beispielsweise der Standort nicht nur ungeeignet, sondern sogar illegal. «Der Waldabstand wurde nicht berücksichtigt.» Die Anlage befinde sich zudem in der Landwirtschaftszone. «Da gelten strikte Vorschriften», sagt Sommer.