Babys zur Welt bringen ist nur ein Aspekt der Arbeit auf der Gynäkologie. Foto: Keytone/Gaetan Bally

Die meisten Gynäkologie-Patientinnen kommen ins Spital zum oder wegen des Leerens: Entweder wird eine Zyste, ein potenzieller Krebs, ein Embryo oder ein Baby rausgeholt oder es wird eine Inkontinenz operiert. Danach bleiben sie noch ein paar Tage, um sich von dem Eingriff oder der Geburt zu erholen.

Die Wöchnerinnen, also die Frauen, die gerade ein Baby geboren haben, bleiben 3 bis 5 Tage, danach kommt eine Studentin wie ich, um sie aufzuklären, dass sie noch 6 Wochen Lochien – Wochenbettausfluss – haben werden. Dann dürfen sie nach Hause. Die operierten Frauen bleiben 2 bis 3 Tage, danach gehen sie auch nach Hause.

Warum bittet man Frauen, sich hinter dem Vorhang unten freizumachen, wenn sie dann doch halb nackt vor einem Platz nehmen?

Es gibt auch noch Sprechstunden, in welchen man etwa den jährlichen PAP-Abstrich macht. Dieser dient der Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs, eine sinnvolle Sache also. Was ich mir bisweilen allerdings nicht erklären kann, ist der Nutzen des Vorhangs, der in einem guten gynäkologischen Sprechzimmer nicht fehlen darf. Warum bittet man Frauen, sich hinter besagtem Vorhang unten freizumachen, wenn sie dann doch halb nackt vor einem Platz nehmen und man ihnen sagen muss, sie sollen mit ihrem Gesäss noch näher zur Untersucher-Nase rutschen?

Die Tops des Monats:

Eine Wöchnerin mit Sohn erzählte uns auf der Visite, sie habe 5 Schwestern, und sogar ihr Familienhund sei weiblich. Ihr Vater sei gerade zu Besuch gekommen und habe sie gefragt, ob ihr Baby wirklich ein «Pfiffli» habe.

Eine 85-jährige Patientin hatte starke Schmerzen, als man ihr ein Spekulum – das vaginale Spreizgerät für bessere Sicht – einführte, um sie zu untersuchen. Sie meinte danach, es sei erstaunlich, was passiere, wenn man da unten 7 Jahre keinen Mann ranlasse – ich solle achtgeben, dass mir das nicht passiere.

Ein Mann fragte mich während des Ultraschalls des schwangeren Bauchs, ob das, was er dort schwarz sehe, schwarze Haare seien.

Eine Frau gebar ihr siebtes Kind auf dem Beifahrersitz auf dem Spitalparkplatz. Danach ging sie, ausgerüstet wie Schneewittchen, kurz in die Nachkontrolle und direkt wieder nach Hause.

Ich ging in den Gebärsaal und sah eine Frau ein Kind rauspressen – sie schrie, und die Hebamme meinte nur: «Nicht so laut bitte!»

«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Meret Schmid Meret Schmid (24) studiert Medizin. An dieser Stelle berichtet sie über ihren Praktikums-Alltag. Statt mit spitzer Feder mit spitzer Spritze. Illustration: Yekta Evren

