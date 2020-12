Kurz vor Biel – Reifen geplatzt – Wohnmobil kippt auf Autobahn Auf der A5 ist am Samstag bei Leuzigen eine Wohnmobil verunglückt. Schuld war ein geplatzter Reifen. Eine Person wurde verletzt.

Bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A5 ist am Samstagmittag ein Wohnmobil auf die Seite gekippt. Foto: Kantonspolizei Solothurn/zvg

Auf der Autobahn A5 bei Leuzigen SO ist am Samstagmittag ein Wohnmobil wegen eines geplatzten Reifens auf die Seite gekippt. Eine Person wurde leicht verletzt.

Der Lenker war mit dem Wohnmobil am Samstag gegen 12.50 Uhr auf der Autobahn A5 in Richtung Biel unterwegs, als ein Reifen platzte und das Fahrzeug in Schleudern geriet, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte. Danach sei das Wohnmobil gegen die äussere Leitplanke geprallt und auf die rechte Fahrzeugseite gekippt.

Eine Fahrzeuginsassin wurde leicht verletzt, sie wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Das Wohnmobil wurde mit Hilfe eines Krans aufgerichtet und abgeschleppt, wie es weiter heisst.

sda/tag