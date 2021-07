Geldblog: Aktien von Swiss Re, Nestlé und Zurich – Reicht ein Anlagehorizont von drei Jahren? Wer in Aktien investieren will, braucht einen genügend langen Anlagehorizont. Geldberater Spieler sagt, wie viele Jahre sinnvoll wären – und zeigt Alternativen auf. Martin Spieler

Beim Aktien gilt: Je mehr man diversifiziert, desto gelassener kann man sein . Illustration: Christina Baeriswyl

Ich sehe immer gerne Ihre TV-Sendungen und habe eine Frage: Ich würde gerne 200’000 Franken anlegen mit einem Horizont von drei Jahren. Meine Idee wäre folgende Gewichtung: Kühne+Nagel 15 Prozent, Zurich oder Swiss Re 20 Prozent, CS 15 Prozent, Nestlé 15 Prozent, Roche 10 Prozent, VW 10 Prozent, Alcon 5 Prozent, Kering 5 Prozent, Also 5 Prozent. Wie sehen Sie das? Leserfrage von R.S.

Wenn Sie in Aktien investieren, sollten Sie sich einen längeren Anlagehorizont geben. Nur drei Jahre sind aus meiner Sicht zu kurz – sinnvoll wären mindestens acht bis zehn Jahre. Denn Sie dürfen nie davon ausgehen, dass es an den Börsen wie in den letzten Jahren immer nur mehrheitlich aufwärts geht. Aktien bieten auf lange Sicht die attraktivsten Renditechancen, sind aber starken Kursschwankungen ausgesetzt und bergen beträchtliche Risiken. Daher stellt sich bei Ihnen die Frage, ob die 200’000 Franken, die Sie anlegen möchten, Ihr ganzes Vermögen darstellen, oder ob es nur Teil ist davon. Dies ist wichtig für die Diversifikation: Falls der Betrag das ganze Vermögen ausmacht, würde dies bedeuten, dass Sie alles Geld voll auf Aktien setzen. Sie würden somit ein beträchtliches Klumpenrisiko eingehen. Wenn es nur Teil Ihres Vermögens wäre und Sie das übrige Geld in andere Anlageklassen wie Obligationen, Immobilien oder Rohstoffe oder sogar auch noch in andere Aktien investiert haben, wäre eine Diversifikation eher gegeben.