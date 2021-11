«Bilanz»-Rating – Reichste in der Region werden noch reicher Die vermögendsten Bernerinnen und Berner haben dieses Jahr kräftig zugelegt – dank boomender Aktien- und Immobilienmärkte. Mirjam Comtesse

Ernesto Bertarelli ist der reichste Berner und der zehntreichste Schweizer. Foto: Jean-Guy Python

So reich wie 2021 waren die reichsten Bernerinnen und Berner noch nie: Zusammen sind sie rund 56 Milliarden Franken schwer, wie das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» in seiner aktuellen Ausgabe festhält. Würde man dieses Geld auf die gesamte Bevölkerung des Kantons Bern verteilen, bekäme jeder und jede einen stolzen Weihnachtsbatzen von rund 50’000 Franken. Kein schlechtes Budget für den Kauf von Geschenken. Insgesamt stammen 25 der 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizer aus dem Kanton Bern.

2020 besassen die vermögendsten Berner Familien zusammen «nur» 50 Milliarden Franken, also 6 Milliarden weniger. Den kräftigen Anstieg in diesem Jahr verdanken sie den weltweit in die Höhe schiessenden Aktienkursen sowie den boomenden Immobilienmärkten. Auf die regionale Rangliste hatte der Vermögenszuwachs keinen Einfluss: Die Berner Spitze führt nach wie vor die Familie Bertarelli (15 Milliarden Franken) an, gefolgt von Synthes-Gründer Hansjörg Wyss (7 Milliarden) und Luxusunternehmer Laurence Graff (5 Milliarden)

Ernesto Bertarelli (56) machte dieses Jahr vor allem mit der Scheidung von seiner ehemaligen Frau Kristy (50) von sich reden. Laut «Bilanz» soll die Sängerin eine Abfindung von 441 Millionen Franken und Immobilien im Wert von mehr als 60 Millionen erhalten haben. Das kann Ernesto Bertarelli, der mit dem Verkauf des Biotechunternehmens Serono reich wurde, offensichtlich finanziell verkraften. Nach dem Bekanntwerden seiner Scheidung zirkulierten Meldungen, dass er das Chalet in Gstaad seiner Ex-Frau überlassen werde. Allerdings ist er im Grundbuch nach wie vor als dessen Besitzer eingetragen. Bertarelli kann also nach wie vor als Berner gelten.

Ebenfalls für Schlagzeilen sorgte dieses Jahr Unternehmer und Mäzen Hansjörg Wyss. Im Juli gab er bekannt, dass er 5 Millionen Franken mehr als ursprünglich vorgesehen an den Erweiterungsbau des Kunstmuseums Bern beitragen will – total 25 Millionen Franken. Weitere 5 Millionen hat Wyss der Stadt versprochen für die neue Verkehrsführung. Der Philanthrop hat vielfältige Interessen: Er hält neu auch einen Anteil von 50 Prozent an der schottischen Whiskybrennerei Glenturre.

Familie Bertarelli

Ernesto Bertarelli (56) hat die legendäre Segelregatta America’s Cup zweimal gewonnen. Multimilliardär wurde er mit dem Verkauf des Biotechunternehmens Serono im Jahr 2006. Foto: Keystone

Hansjörg Wyss

Der heute 86-jährige Kunstmäzen und Unternehmer Hansjörg Wyss wuchs in Bern auf und gründete später den milliardenschweren Medizinaltechnikkonzern Synthes. Foto: Raphael Moser

Laurence Graff

Laurence Graff (83) gehört zu den einflussreichsten Juwelieren weltweit und residiert in Gstaad. Foto: Getty Images

Familie Hayek

2021 war eine Achterbahnfahrt für die Familie Hayek, die Grossaktionärin beim Uhrenkonzern Swatch Group. Doch insgesamt kann sich die Familie über einen Vermögenszuwachs von rund einer halben Milliarde Franken freuen. Foto: Keystone

Erben Curt Engelhorn

Heidi und Curt Engelhorn (1926–2016): Die 80-jährige Witwe lebt heute in Gstaad. Foto: imago/Lindenthaler

Erben Thyssen-Bornemisza

Baroness Carmen Thyssen-Bornemisza: Ihr Mann Baron Hans Heinrich Thyssen wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Der 2002 verstorbene Wahlschweizer war einer der weltweit bedeutendsten Kunstsammler. Foto: Keystone

Bernie Ecclestone

Bernie Ecclestone (91), ehemaliger Formel-1-Chef, lebt in Gstaad und betreibt dort das Hotel Olden sowie das Skigebiet Glacier 3000. Foto: Getty Images

Familie Mimran

Miteigentümer Marcel Bach, Fürst Albert II. von Monaco und Miteigentümer Jean-Claude Mimran (von links) eröffnen das Alpina Gstaad. Mimran (75) hat in Afrika ein Zucker-, Getreide- und Goldimperium geschaffen. Der gebürtige Franzose wohnt in Gstaad. Foto: Christian Pfander

Familie Michel

Ypsomed-Präsident Willy Michel (74) besitzt mit seiner Familie ein geschätztes Vermögen von 2 bis 2,5 Milliarden Franken. Das ist rund eine halbe Milliarde mehr als vergangenes Jahr. Foto: Beat Mathys

Familie Borer

Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr gratuliert Ex-Rolex-Chef Harry Borer zur Ehrenbürgerschaft. Der Begründer des Vermögens der Familie Borer ist 2017 verstorben. Foto: Valerie Chetelat

Mirjam Comtesse ist Historikerin und arbeitet als Redaktorin im Ressort Kultur. Ihr Schwerpunkt sind Gesellschaftsthemen. Mehr Infos

