Grosser Gemeinderat von Interlaken – Reichen folgt auf Balmer Die EDU vertritt ab 2022 Josia Reichen. Er folgt auf Ueli Balmer, der per Ende Jahr zurücktritt. pd

Josia Reichen vertritt ab 2022 Ueli Balmer für die EDU im Grossen Gemeinderat von Interlaken. Foto: PD

Ueli Balmer (EDU) tritt auf Ende Jahr aus dem Grossen Gemeinderat zurück. Mit ihm verliert das Parlament laut Medienmitteilung sein amtsältestes Mitglied. Er rückte am 2. Februar 2009 für Jessica Maurer nach und wurde in den Gemeindewahlen 2011, 2016 und 2020 jeweils als einziger Vertreter der Eidgenössisch-Demokratischen Union wiedergewählt. Christian Jungen als erster Ersatz auf der Liste der EDU verzichtet auf eine Ersatzwahl, weshalb Josia Reichen als nächste Ersatzperson nachrückt und das Amt am 1. Januar 2022 antritt.