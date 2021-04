SRG-Sexismusaffäre um Darius Rochebin – Rehabilitierung eines Starmoderators Eine Zeitung erhob schwere Vorwürfe gegen den beliebtesten Fernsehmann der Romandie. Sie erwiesen sich als haltlos. Nun kämpft Darius Rochebin um die Rückkehr an den Bildschirm – und gegen das Blatt, das die Anschuldigungen publizierte. Rico Bandle

Hier war die Welt für ihn noch in Ordnung: Darius Rochebin im RTS-Nachrichtenstudio 2014 in Genf. Foto: Keystone

Fast eine Stunde lang drückten die SRG-Verantwortlichen an der Pressekonferenz vom Freitag ihr Bedauern aus. Ja, man habe Probleme mit Sexismus und Belästigung, ja, es seien Fehler passiert, ja, man wolle sich nun verbessern. «Wir werden die Persönlichkeit und die Integrität unserer Mitarbeitenden künftig noch besser zu schützen wissen – und ich bitte all jene um Entschuldigung, bei denen uns dies in der Vergangenheit noch nicht ausreichend gelungen ist», sagte SRG-Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina. Auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga schaltete sich ein und verlangte Taten von der SRG.