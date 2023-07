Thuner Stadtrat: Jugend – Reglement für Jugendparlament in trockenen Tüchern Der Stadtrat hat den Weg für das Thuner Jugendparlament, das im September erstmals tagen will, geebnet. Anlass zu Diskussionen gaben zwei Details. Gabriel Berger

Eine Nachtaufnahme der Thuner Innenstadt aus der Vogelperspektive. Mitte September wird in Thun die Gründungsversammlung des Jugendparlaments über die Bühne gehen. Symbolfoto: Christoph Gerber

In zehn Wochen, am Tag der Demokratie vom 15. September, sollen sich interessierte junge Menschen zur Gründungsversammlung des Thuner Jugendparlaments zusammenfinden. Am Donnerstagabend war das neue Gremium nun vorerst Thema beim grossen Bruder, dem Thuner Stadtrat. Es galt, das Reglement des Jugendparlaments zu genehmigen.