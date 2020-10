Reformierte Kirche Huttwil – Ein Pfarrer will wieder näher zur Basis Die Stimmberechtigten wählten Alfred Palm zum Nachfolger von Peter Käser. Damit ist das Pfarrteam wieder komplett. Jürg Rettenmund

Das Pfarrteam von Huttwil ab März 2021 (v.l.): Irene Scheidegger, Fred Palm, Ismael Pieren und John Weber. Foto: Marcel Bieri

Es war keine gewöhnliche Kirchgemeindeversammlung am Sonntagmorgen in der reformierten Kirche Huttwil. Dass es eine ausserordentliche war, stand bereits in der Publikation. Es ging bloss darum, einen Nachfolger von Pfarrer Peter Käser zu wählen, der Ende Februar 2021 vorzeitig in den Ruhestand tritt.

Doch dann kam die verschärfte Corona-Lage dazu. Der Gottesdienst wurde kurzfristig abgesagt. Die anschliessend geplante Versammlung fand jedoch statt. 27 von 2476 Stimmberechtigte fanden sich dazu ein. Er habe mit weniger Anwesenden gerechnet, gestand Kirchgemeindepräsident Patrick Schiess.