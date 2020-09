Bis im Jahr 2040 – Regionalkonferenz sieht Zeit für zweite Tramachse gekommen Die bestehende Stadtberner Tramachse Hirschengraben-Bahnhof-Zytglogge stösst in den Augen der Regionalkonferenz Bern-Mittelland bald an ihre Kapazitätsgrenzen. UPDATE FOLGT

Für die Regionalkonferenz Bern-Mittelland stösst die heutige Tramachse durch die Marktgasse an die Grenzen ihrer Kapazität. Foto: Archiv/Franziska Rothenbühler

Für die Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM) braucht es in der Stadt Bern bis 2040 eine zweite Tramachse, damit der öffentliche Verkehr (öV) auch künftig funktioniert. Das schreibt sie in einer neuen öV-Netzstrategie, welche sie am Mittwoch vorstellte.

Wie die RKBM in einer Mitteilung schreibt, ist die Kapazität der heute bestehenden Tramachse Hirschengraben-Bahnhof-Zytglogge bald vollständig ausgelastet. Die Umstellung weiterer Buslinien auf Tram sei aber anzustreben, weil Strassenbahnen mehr Passagiere befördern könnten als Busse.

Die RKBM will zudem das prognostizierte Verkehrswachstum in der Region Bern mit dem öffentlichen Verkehr bewältigen.

Nach Auffassung der RKBM braucht es eine zweite Tramachse in Bern aber auch, um damit die Funktionsfähigkeit des öV-Knotens beim Bahnhof Bern zu sichern. Zudem gehe es darum, die Stadtverträglichkeit des öffentlichen Verkehrs zu bewahren.

Wenn nämlich Trams statt Busse eingesetzt würden, reduziere sich vor dem Hauptbahnhof Bern die Zahl der öV-Bewegungen. Dies wegen der grösseren Kapazität der Trams im Vergleich zu Bussen. Die öV-Netzstrategie 2040 schickt die RKBM bis Mitte Oktober in eine öffentliche Mitwirkung.

Im November 2015 lehnte der Berner Stadtrat eine Motion der BDP/CVP-Fraktion ab, welche verlangte, die Stadt Bern solle die zweite Tramachse planen. Eine Mehrheit war – wie der Berner Gemeinderat – der Auffassung, diese zweite Achse lasse sich nur im Verbund mit Kanton Bern, Bund, Bernmobil und Nachbargemeinden planen.

Auch für Doppelgelenkbusse

Die RKBM plädiert in ihrer Netzstrategie auch für mehr Doppelgelenkbusse, für Taktverdichtungen in verschiedenen öV-Korridoren und für verbesserte Tangentiallinien im Süden und Osten der Stadt Bern. Tangentiallinien sind Linien, welche die Passagiere nicht durch das Berner Stadtzentrum führen, sondern an ihm vorbei.

Ob für die öV-Korridore Bern/Hauptbahnhof – Bern/Inselspital und Bern/Hauptbahnhof – Köniz eine Verlängerung der RBS-Linie in Richtung Süden zweckmässig ist, bleibt für die RKBM offen. Erst eine Zweckmässigkeitsbeurteilung Insel unter der Leitung des Kantons Bern werde Anfang 2021 Ergebnisse liefern, schreibt sie.

In der Regionalkonferenz Bern-Mittelland arbeiten 77 Gemeinden der Agglomeration Bern zusammen. Sie koordinieren gemeindeübergreifende Aufgaben und realisieren gemeinsame Projekte

sda/mb