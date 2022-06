Einführung von Tempo 30 oder 40 – Regionalkonferenz Bern-Mittelland überprüft Strassennetz Die Regionalversammlung hat nochmals einen Kredit über 80’000 Franken für die Übeprüfung des Basisstrassennetz verabschiedet.

Die Regionalkonferenz Bern lässt prüfen, wo Tempo 30 oder 40 eingeführt werden könnte. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM) lässt das regionale Basisstrassennetz überprüfen. Sie will unter anderem klären, wo die Einführung von Tempo 30 oder 40 sinnvoll wäre.

Das beschlossen die 52 anwesenden Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten am Donnerstag an der Regionalversammlung in Riggisberg. Für die Überprüfung des Netzes hatten sie bereits Ende letzten Jahres einen Verpflichtungskredit von 80'000 Franken gesprochen.

Doch das Geld reicht nicht aus. Mit deutlichem Mehr hiess die Regionalversammlung deshalb einen Nachkredit von nochmals 80'000 Franken gut, wie aus einem Communiqué hervorgeht.

SDA/sih

