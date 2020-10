Seit dem Start im April – Regionale Bauverwaltung ist noch nicht ganz eingespielt Sieben Monate nach dem Start des Kompetenzzentrums Bau OA-West in Herzogenbuchsee fällt das erste Fazit positiv aus. Auch wenn noch nicht alle Abläufe stimmen. Sebastian Weber

Die regionale Bauverwaltung hat seit ihrem Start bereits über 50 Baugesuche für die Anschlussgemeinden behandelt. Foto: Thomas Peter

Über ein halbes Jahr ist es nun her, dass in der Sitzgemeinde Herzogenbuchsee der Startschuss für die regionale Bauverwaltung fiel. Zeit also, um nachzufragen: Hat es sich gelohnt? Schliesslich waren sich die sechs beteiligten Gemeinden Herzogenbuchsee, Seeberg, Niederönz, Ochlenberg, Inkwil und Berken im Vorfeld einig: Vom neuen Komepetenzzentrum Bau OA-West profitieren alle.

«Wir können fast nur gewinnen», hatte es etwa geheissen. Den Gemeinden, die in der Vergangenheit immer häufiger Mühe hatten, ihre Bauverwaltungen zu besetzen, sollte durch ihren Anschluss ans Kompetenzzentrum zu einer stärkeren Professionalisierung und mehr Kontinuität verholfen werden.