Zwei neue Revisorinnen und viel Heiterkeit

Thun Präsident Guy Pauchard sorgte an der Jahresversammlung der rund 4500 Mitglieder zählenden Vereinigung ehemaliger Thuner Prögeler (VTP) für Heiterkeit. Hatte er 2018 die neue mediale Welt auf die Schippe genommen, befasste er sich heuer mit Angebertiteln, angefangen mit «Head of Wichtig». Jedem Vorstandsmitglied ordnete er so einen Titel in englischer Sprache zu. Zudem stellte er das neue (fiktive) Logo des VTP vor, das vorgängig vom Papst, von Donald Trump, Königin Elizabeth, Kim Jong-un, Roger Federer und Mr. Bean begutachtet worden sei.