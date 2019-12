Zurück zu «Vogellisis» Wurzeln

Wohlriechende Fichten, stattgrüne Tannen, aufblühende Gehölze und eine Wiese. Diese Szenerie wird im kommenden Frühjahr Schauplatz für eine märchenhafte Geschichte über Freundschaft, Täuschung und wahres Glück. «Der grosse Traum» heisst das neuste Stück der Oberländer Märlibühni. Aufgeführt wird das Theater im kommenden Frühjahr in einem grossen Zirkuszelt auf dem Gelände der ehemaligen Baumschule Kunz an der Alten Bernstrasse in Steffisburg.