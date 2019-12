Zuerst Glück bei der Feuersbrunst, dann Pech beim Winterorkan

In der 800-Seelen-Gemeinde Kandergrund beschädigte Lothar praktisch jedes zweite Haus. An 325 Häusern entstanden Schäden in der Höhe von rund 5 Millionen Franken. Dies belegen Zahlen der Gebäudeversicherung des Kantons Bern. Ein Haus, die «alte Becki» in Reckental, hat eine ganz besondere Geschichte – es wurde zu einer Art Symbol für die immensen Gebäudeschäden, welche der Winterorkan am Stephanstag anno 1999 anrichtete.