Würste mit Heimataroma

«Wir haben alle am gleichen Strick gezogen und ein erfolgreiches, lukratives Jahr erlebt», sagte Stephanie Gartenmann, CEO der Firma Neovents am Mittwoch im Grand Hotel Victoria-Jungfrau, wo die Generalversammlung der Start-up-Firmen des Gymnasiums Interlaken stattfand. Im Fach Wirtschaft und Recht coachen die Lehrer Martin Grunder und Carlo Capun jeweils die Schülerinnen und Schüler bei der erfolgreichen Unternehmensführung. In den Start-ups können sie Dienstleistungen, Handelswaren oder Produkte vermarkten und so ihre sozialen Kompetenzen schulen. Finanziell getragen werden die Minifirmen vom Verein Seilschaft, der auch die staatlichen Institutionen wie Sozialversicherung, Steuerbehörde und Handelsregister verkörpert.