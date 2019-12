Wolf riss in Sigriswil drei Schafe

«Die Vereinigung zum Schutz von Wild- und Nutztieren vor Grossraubtieren im Kanton Bern musste heute zur Kenntnis nehmen, dass in der Dorfnähe von Sigriswil erneut ein Wolf sein Unwesen getrieben hat.» So beginnt die Medienmitteilung, welche die von SVP-Grossrat Thomas Knutti präsidierte Organisation am späten Dienstagabend verschickt hat.