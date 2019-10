Wohnungen und eine moderne Filiale

Im Frühjahr 2018 kaufte die Bank den Miteigentumsanteil des Gebäudes, der dem Frauenverein Steffisburg gehört hatte. Derzeit würden Überlegungen zum Um- und Ausbau angestellt, heisst es in einer Mitteilung der Bank. «Die zentrale, geschichtsträchtige Lage im Ort, das sich verändernde Kundenverhalten und die zunehmende Digitalisierung» sollen dabei berücksichtigt werden. So sollen einerseits moderne Banklokalitäten, andererseits zusätzlicher Wohnraum im Gebäude entstehen. Der Beginn der Bauarbeiten erfolge frühestens 2021.

Die Raiffeisenbank Steffisburg ist in der Vergangenheit stetig gewachsen. Insgesamt sind aktuell 6789 Genossenschafter Mitglied. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren zählte die Bank 2219 Genossenschafter. Nebst dem Hauptsitz in Steffisburg führt die Bank in Fahrni, Eriz, Schwar­zenegg und Schwanden bei Sigriswil vier weitere Geschäftsstellen.