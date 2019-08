Wohnhilfe zieht nicht ins Wohnquartier

Im Juli wurde bekannt, dass der Verein Wohnhilfe Thun in Betracht zieht, mit all seinen Angeboten – dazu gehören die Notschlafstelle, das teilbetreute und begleitete Wohnen sowie die Verwaltung der Wohnhilfe Thun mit den Büros der Wohnungsvermittlung – an die Thunstrasse 54 in Steffisburg umzuziehen. Nun hat der Verein das entsprechende Baugesuch zurückgezogen. Der Grund: Die Anwohner im Quartier wehrten sich vehement dagegen, dass künftig Obdachlose den Schulweg ihrer Kinder kreuzen könnten.