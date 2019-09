Wie wird die Schule fit für die Zukunft?

Neues Angebot für Homeschooling-Kinder

Ein Projekt, das im Rahmen der Lernbewegung konkret geworden ist, ist der «Leo-Lernort». Es handelt sich um ein Angebot für Homeschooling-Kinder zwischen 5 und 14 Jahren: «In Heiligenschwendi können sich die Kinder treffen, spielen und ihre Lernprojekte verfolgen», sagt die Initiantin Antonietta Schäfer, die auch Mitglied im Vorstand der Lernbewegung ist und an der Volksschule, erst in Sursee, dann in der Region Thun, unterrichtete. «Ich hatte viel Freude an den Entwicklungsprozessen der Kinder und gleichzeitig eine regelrechte Beurteilungsallergie entwickelt», sagt sie zu ihrer Motivation, etwas Neues zu schaffen. Im «Leo-Lernort» stünden nun das intrinsische Lernen sowie selbst organisierte Lernformen im Zentrum. «Leo-Lernort» ist keine Schule, sondern als Ergänzungsangebot gedacht. Homeschooling, also das Unterrichten der Kinder zu Hause, findet immer grösseren Zuspruch. Der «Leo-Lernort» bietet zudem einen Waldmorgen am Montag an. (don)