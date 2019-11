Wie weiter mit der Schule in Kiesen?

«Es waren auch schon mal mehr Leute da», sagte Kiesens Gemeindepräsident Ernst Waber (SVP) mit Blick auf die Stimmberechtigten in der Turnhalle. Deren 88 (rund 12 Prozent) hatten am Donnerstagabend den Weg dorthin auf sich genommen. Grund für den eher bescheidenen Aufmarsch könnte die fast schon unspektakulär anmutende Traktandenliste gewesen sein. Themen wie Tempo 40 auf den Gemeindestrassen oder ein Umzug der Gemeindeverwaltung in die geschlossene Poststelle sind abgehakt. Was die Sanierung von Schulraum und Gemeindegebäuden betrifft, hat die Gemeinde eine neue Idee entwickelt – diese löste an der Infoveranstaltung vom 17. Oktober mehrheitlich positive Rückmeldungen aus.