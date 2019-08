Wie der Grossgymer ankommt

Um alle Anwohnerinnen und Anwohner über das Vorhaben zu informieren, lud der Kanton am Mittwochabend zu einem Informationsanlass ein. Für den Einstieg sorgte der Berner Regierungsrat und Baudirektor Christoph Neuhaus. Für ihn mache das Projekt Sinn, schon alleine der Tatsache wegen, dass die beiden Standorte ungefähr einen Kilometer voneinander entfernt seien.

Auch anwesend war Hans-Ueli Ruchti, Rektor des Gymnasiums Thun. Er führte den zahlreich erschienenen Interessierten die Probleme der 2-Standort-Mittelschule genauer aus.

Künftig mehr Vorteile

«Durch die räumliche Trennung bleiben Synergien ungenutzt», sagte Ruchti. Dies betreffe vor allem die Fächer Biologie, Chemie und Physik, von denen an den zwei Standorten jeweils eine Gerätesammlung bestehe. Zusätzlich würden zwei Mediatheken, zwei Sekretariate und zwei verschiedene Hausdienste benötigt. Ausserdem bestehe sowohl im Seefeld als auch in der Schadau Platznot, die durch die Integration der Quarta-Klassen im vergangenen Schuljahr entstanden sei.

Als letzten Nachteil erwähnte Ruchti die acht Liegenschaften am Gymnasium Seefeld, die allesamt sanierungsbedürftig und teilweise für den Unterricht ungeeignet seien. Um die Zeit bis zur Zusammenlegung dennoch möglichst angenehm zu überbrücken, wurden an beiden Standorten Provisorien errichtet. Beispielsweise das Quarta-Provisorium am Standort Seefeld, das bis 2024 bestehen soll.

In der Schadau finden sich zwei provisorische Gebäude aus dem Jahr 2004. Jegliche Zwischenlösungen sollen im Zuge der Ausbau- und Sanierungsarbeiten wieder abgerissen werden, wie Angelo Cioppi, Berner Kantonsbaumeister, am Anlass mitteilte. Um die 1250 Schülerinnen und Schüler und die 170 Lehrpersonen am neuen Standort Schadau unterbringen zu können, wird mit einem zusätzlichen Platzbedarf von 8000 Quadratmetern gerechnet.

Neu bauen und erweitern

Ergänzt wird das bestehende Hauptgebäude daher mit einer Erweiterung im Norden und im Osten. Zur bestehenden Dreifachsporthalle soll auf der Aussensportfläche eine weitere Zweifachhalle errichtet werden, auf der zusätzliche Unterrichtsräume geplant sind. Ob diese nicht auch unterirdisch gebaut werden könne, wollte ein Anwohner wissen. «Das ist noch nicht festgelegt», antwortete Angelo Cioppi.